有時工作或看書的環境太安靜反而會無法專心，有一點點吵雜聲或是放一些音樂則有助於提高專注力，如果懶得自己找適合的音樂，在網路上其實有蠻多提供音樂或環境音播放服務的網站可以使用，其中還有結合爵士樂與雨聲的「JASS and RAIN」都是可免費收聽的線上服務。

而「Smooth Jazz」它同樣也是以爵士樂為主軸的音樂播放器，不過其可搭配一些環境音來使用，除了雨聲外，還有營火、雷雨、咖啡廳…等音效可選擇，兩者的音量大小可個別調整，若想以音樂為主，就將環境音調到似有若無的狀態，想要比較有咖啡廳的感覺，就將環境音放大…以此類推。當然，如果你只想單純聽爵士樂或是環境音，也可選擇暫停播放任一項。

若平常你就有喜歡聽的音樂，但想搭配環境音來使用的話，網站也開放讓使用者自行加入 YouTube 的影片網址或是播放清單，因此不限於網站本身提供的音樂，相當人性化呀～另外，當你想放空的時候，也不妨點開網頁，其會以所選擇的環境音不同變換不同的背景圖，除了靜態圖片外，還有動態影片可以看，但都是很單純的動態，像是冒著煙的咖啡杯，或是窗戶玻璃上漸漸滑落的水滴…等，靜靜看著也頗有療癒效果哦！



網站名稱： Smooth Jazz

Smooth Jazz 網站網址：http://jazz.gtwang.org/

網站畫面：

開啟網站在左側的選單中可分別開關音樂與環境音效，中間有五種環境音可選擇。

選擇不同的環境音，背景圖也會跟著變換不同的情境。

若想播放自己喜歡的其它音樂，可點開音樂播放器右側的選單鈕，即可貼入 YouTube 的單一連結或播放清單網址，再按下「OK」。按下「Reset」就能回復播放原來的爵士樂。

點擊「影片」圖示即可將原本靜態的背景圖轉為動態的影像。