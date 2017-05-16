家裡的小朋友如果吵著想養寵物，但礙於種種因素無法滿足他們的願望的話，可趁著限時免費來下載這款「Little Kitten」小貓探索遊戲，裡頭的主角小貓咪不論是身上的毛、表情、動作、聲音全都設計的唯妙唯肖，相當逼真，就像真的養了隻貓在手機裡。

遊戲從開場動畫就十分吸睛，小貓被放在街邊的紙箱中等待有緣人，但始終沒有人看見牠，後來牠靠自己翻出了紙箱，找到了命中註定的主人（還是奴才？XD），也就是玩遊戲的小朋友啦！超可愛的牠所有的一舉一動都能讓人會心一笑唷！

整個遊戲就是與這隻小貓互動以及看牠做出各種逗趣的動作，除此之外，裡頭還藏著六種為小朋友準備的小遊戲，像是與小貓捉迷藏、動物拼圖、貓抓老鼠、跳床、貓爪畫…等，都需要透過點擊觸發，如果還沒玩到某種遊戲，記得要再認真的到處點點看唷！透過遊戲可賺趣小魚餅乾餵食小貓，可稍稍體驗養寵物的樂趣哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Little Kitten

Little Kitten 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Fox and Sheep GmbH

Fox and Sheep GmbH 官方網站： http://www.foxandsheep.com/

http://www.foxandsheep.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.3 以上

iOS 9.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Little Kitten」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟時都可以看到開場故事動畫，從小貓被放在街邊開始，一路演到牠自己跑到家門口。看了很多次還是會讓人心揪了一下，大家不要亂棄養寵物啊～～～

貓咪進入家中後，就可以到處點東西，看有什麼可以玩，或是突然發出聲響時，貓咪也會嚇一跳哦！不過若不希望小朋友玩太久，可先到「設定」中調整貓咪自動上床休息的時間，就可以跟小朋友說，貓咪累了要睡覺，也可藉此讓小朋友願意放下手機休息哦！

為了不讓小朋友誤點，所以在進入設定前會需要簡單算數，輸入正確答案才可進入調整。

預設是不限時，點入「Sleep Timer off」可選擇 5~30 分鐘的時間。

設定好後，就可以點左邊的樓梯上樓玩囉！這裡隱藏了很多的互動機關還有小遊戲，就讓小朋友自由的探索吧！

貓咪真的弄的很逼真，有時被嚇到的叫聲也超可愛啊～～～

隱藏的「動物拼圖」小遊戲，依左側的指示拼出正確的動物圖案即可獲得小魚餅乾。

玩「捉迷藏」時小貓會到處躲，找找看牠藏在哪裡吧！

還可以用貓爪來畫畫，沾上顏料的貓爪如果沒有放到水杯清洗的話，還可以調配出更多顏色哦！例如紅加藍可產生紫色，讓小朋友可以體驗色彩的不同變化。

還有很多可愛的小遊戲，都是透過點擊來觸發哦！

獲得小貓餅乾後，就可以點擊貓碗來餵食，超可愛啊～～～

當所設定的休息時間到時，小貓就會呈現這種狀態。XDDDDD

然後就跳上床睡覺了。但聰明的小孩可能會發現右上角的小「x」，點下去就又回到一樓了！應該再加上算數畫面來預防會更好。