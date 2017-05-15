Anvide Lock Folder 用密碼把資料夾鎖起來、完全隱藏不被人看到！（已更名：Anvide Seal Folder）

Anvide Lock Folder 是一套免費且相當好用的「資料夾加密」工具，主要的功能就是幫我們將電腦中的指定資料夾用密碼鎖起來，並讓它消失不見！

Anvide Lock Folder 的最大特色是操作相當簡單而且免安裝、可獨立運作，我們可以將軟體放到隨身碟、網路硬碟或任何地方，要用時才抓下來執行即可。不用一直讓它常駐在系統中浪費資源，也不用擔心是否被其他人發現了這軟體而找出任何蛛絲馬跡。

當我們用 Anvide Lock Folder 將資料夾加密、隱藏之後，原本的檔案與資料夾就完全消失不見了，，

除非再用 Anvide Lock Folder 解密，否則一般使用者幾乎很難發現電腦裡還暗藏了哪些秘密（當然，還是不要讓電腦高手碰你的電腦比較好）。

唯一比較危險的是，加密之後一定要記得你曾經用了什麼軟體、隱藏了什麼資料，否則以後要重灌或換電腦時忘了解密、備份的話，整個硬碟被洗掉就沒了。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Anvide Lock Folder（已更名：Anvide Seal Folder）

Anvide Lock Folder（已更名：Anvide Seal Folder） 軟體版本： 5.30

5.30 軟體語言： 英文、俄文（尚無中文翻譯，有興趣的話可以自己改）

英文、俄文（尚無中文翻譯，有興趣的話可以自己改） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.33 MB

2.33 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://anvidelabs.org/ （網站已停止運作）

http://anvidelabs.org/ （網站已停止運作） 軟體下載： 按這裡

注意！此類工具並不能完全保證檔案與資料的安全性，若不希望哪天你忘記密碼或軟體、檔案毀損而造成資料遺失，請將真正重要的資料以外接硬碟或光碟、USB 隨身碟另外妥善保存、備份。

使用方法：

第1步 將 Anvide Lock Folder 軟體下載回來、解壓縮後，點兩下「ALF.exe」檔案即可開始使用。啟動時可選擇軟體界面的語系，請點最左邊的英國國旗再按下面的確定按鈕。

第2步 開啟 Anvide Lock Folder 軟體主視窗後，點一下左上角的「+」按鈕，選取你要加密保護的資料夾。

第3步 點選「Unprotected folder(s)」裡的資料夾再按視窗上方的「Protect」按鈕或鍵盤上的「F5」，即可幫這個資料夾加上密碼保護。

第4步 完成後，關閉此軟體。

第5步 原本放在硬碟裡的資料夾已經完全消失囉！輸入完整路徑也進不去。

第6步 如果想要找回原本的資料夾與檔案，請開啟 Anvide Lock Folder 軟體，選取被保護的資料夾後按「Unprotect」或鍵盤上的「F9」鍵，輸入正確密碼後即可在原本的位置找回原本的檔案、資料夾。