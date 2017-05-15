Anvide Lock Folder 用密碼把資料夾鎖起來、完全隱藏不被人看到！（已更名：Anvide Seal Folder）
Anvide Lock Folder 是一套免費且相當好用的「資料夾加密」工具，主要的功能就是幫我們將電腦中的指定資料夾用密碼鎖起來，並讓它消失不見！
Anvide Lock Folder 的最大特色是操作相當簡單而且免安裝、可獨立運作，我們可以將軟體放到隨身碟、網路硬碟或任何地方，要用時才抓下來執行即可。不用一直讓它常駐在系統中浪費資源，也不用擔心是否被其他人發現了這軟體而找出任何蛛絲馬跡。
當我們用 Anvide Lock Folder 將資料夾加密、隱藏之後，原本的檔案與資料夾就完全消失不見了，，
唯一比較危險的是，加密之後一定要記得你曾經用了什麼軟體、隱藏了什麼資料，否則以後要重灌或換電腦時忘了解密、備份的話，整個硬碟被洗掉就沒了。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Anvide Lock Folder（已更名：Anvide Seal Folder）
- 軟體版本：5.30
- 軟體語言：英文、俄文（尚無中文翻譯，有興趣的話可以自己改）
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：2.33 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
- 官方網站：http://anvidelabs.org/ （網站已停止運作）
- 軟體下載：按這裡
注意！此類工具並不能完全保證檔案與資料的安全性，若不希望哪天你忘記密碼或軟體、檔案毀損而造成資料遺失，請將真正重要的資料以外接硬碟或光碟、USB 隨身碟另外妥善保存、備份。
使用方法：
第1步 將 Anvide Lock Folder 軟體下載回來、解壓縮後，點兩下「ALF.exe」檔案即可開始使用。啟動時可選擇軟體界面的語系，請點最左邊的英國國旗再按下面的確定按鈕。
第2步 開啟 Anvide Lock Folder 軟體主視窗後，點一下左上角的「+」按鈕，選取你要加密保護的資料夾。
第3步 點選「Unprotected folder(s)」裡的資料夾再按視窗上方的「Protect」按鈕或鍵盤上的「F5」，即可幫這個資料夾加上密碼保護。
第4步 完成後，關閉此軟體。
第5步 原本放在硬碟裡的資料夾已經完全消失囉！輸入完整路徑也進不去。
第6步 如果想要找回原本的資料夾與檔案，請開啟 Anvide Lock Folder 軟體，選取被保護的資料夾後按「Unprotect」或鍵盤上的「F9」鍵，輸入正確密碼後即可在原本的位置找回原本的檔案、資料夾。，
訪客留言：
5 Replies to “Anvide Lock Folder 用密碼把資料夾鎖起來、完全隱藏不被人看到！（已更名：Anvide Seal Folder）”
我之前鎖了資料夾後，有一次系統回復，結果我上鎖的資料夾就消失了，再也找不回來…
我把行動硬碟的資夾加密完，拔掉重插
卻找不到隱藏資料夾了…有兩個裝很多東西的資料夾
官方2.42版提供簡繁中文，但是顯示亂碼。
用簡中語言檔翻譯後可用。
我使用了這個軟體加密我的檔案解碼後，txt 檔的文件內容全部變成亂碼了，請問有方法可以修復嗎？