Anvide Lock Folder 用密碼把資料夾鎖起來、完全隱藏不被人看到！（已更名：Anvide Seal Folder）

Anvide Lock Folder 是一套免費且相當好用的「資料夾加密」工具，主要的功能就是幫我們將電腦中的指定資料夾用密碼鎖起來，並讓它消失不見！

Anvide Lock Folder 的最大特色是操作相當簡單而且免安裝、可獨立運作，我們可以將軟體放到隨身碟、網路硬碟或任何地方，要用時才抓下來執行即可。不用一直讓它常駐在系統中浪費資源，也不用擔心是否被其他人發現了這軟體而找出任何蛛絲馬跡。

當我們用 Anvide Lock Folder 將資料夾加密、隱藏之後，原本的檔案與資料夾就完全消失不見了，，

除非再用 Anvide Lock Folder 解密，否則一般使用者幾乎很難發現電腦裡還暗藏了哪些秘密（當然，還是不要讓電腦高手碰你的電腦比較好）。

唯一比較危險的是，加密之後一定要記得你曾經用了什麼軟體、隱藏了什麼資料，否則以後要重灌或換電腦時忘了解密、備份的話，整個硬碟被洗掉就沒了。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Anvide Lock Folder（已更名：Anvide Seal Folder）
  • 軟體版本：5.30
  • 軟體語言：英文、俄文（尚無中文翻譯，有興趣的話可以自己改）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.33 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://anvidelabs.org/ （網站已停止運作）
  • 軟體下載：按這裡

注意！此類工具並不能完全保證檔案與資料的安全性，若不希望哪天你忘記密碼或軟體、檔案毀損而造成資料遺失，請將真正重要的資料以外接硬碟或光碟、USB 隨身碟另外妥善保存、備份。

使用方法：

第1步  將 Anvide Lock Folder 軟體下載回來、解壓縮後，點兩下「ALF.exe」檔案即可開始使用。啟動時可選擇軟體界面的語系，請點最左邊的英國國旗再按下面的確定按鈕。

Anvide-Lock-Folder-001

 

第2步  開啟 Anvide Lock Folder 軟體主視窗後，點一下左上角的「+」按鈕，選取你要加密保護的資料夾。

Anvide-Lock-Folder-002

 

第3步  點選「Unprotected folder(s)」裡的資料夾再按視窗上方的「Protect」按鈕或鍵盤上的「F5」，即可幫這個資料夾加上密碼保護。

Anvide-Lock-Folder-003

 

第4步  完成後，關閉此軟體。

Anvide-Lock-Folder-004

 

第5步  原本放在硬碟裡的資料夾已經完全消失囉！輸入完整路徑也進不去。

Anvide-Lock-Folder-005

 

第6步  如果想要找回原本的資料夾與檔案，請開啟 Anvide Lock Folder 軟體，選取被保護的資料夾後按「Unprotect」或鍵盤上的「F9」鍵，輸入正確密碼後即可在原本的位置找回原本的檔案、資料夾。

Anvide-Lock-Folder-006

最後更新：10-09, 2024 下午 8:55

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
kjbrian

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

訪客留言：

5 Replies to “Anvide Lock Folder 用密碼把資料夾鎖起來、完全隱藏不被人看到！（已更名：Anvide Seal Folder）”

  1. 我之前鎖了資料夾後，有一次系統回復，結果我上鎖的資料夾就消失了，再也找不回來…

    回覆

  2. 我把行動硬碟的資夾加密完，拔掉重插
    卻找不到隱藏資料夾了…有兩個裝很多東西的資料夾

    回覆

  4. 我使用了這個軟體加密我的檔案解碼後，txt 檔的文件內容全部變成亂碼了，請問有方法可以修復嗎？

    回覆

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *