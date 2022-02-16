「ImageMatting.com」商品、人物照片 AI 自動去背工具

       

「ImageMatting.com」是一個新推出的照片 AI 自動去背工具，透過大量的手工去背圖片訓練，非常適合運用在背景單純的照片上，，

去背的效果還不錯，尤其是在邊緣的處理上十分的圓滑乾淨。

目前使用上完全免費，不過產出的照片最大為 2048×2048，上傳超過此尺寸的照片，在產出時都會被自動縮小。除了商品照外，人物的部份也能展現不錯的去背能力，但前提是背景還是要相對簡單，且主體與背景的色差越大，去背的效果才會越好，這部份基本上在每一個類似的去背工具都是一樣的。

「ImageMatting.com」現在還是 BETA 版本，在背景比較複雜或是戶外拍攝的照片辨識準確度上還有蠻大的進步空間，未來也將開發成為 Adobe Photoshop 的插件唷！雖然有些照片的辨識度不是很完整，但只要背景足夠單純，它的去背成果是很令人驚豔的，有去背需求的朋友可以來試試看。

 
  • 網站名稱：ImageMatting.com
  • 網站網址：https://imagematting.com/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，點擊左側的「Select or Dra a file」即可從電腦中選取要去背的照片，或將照片直接拖曳到白色區塊中也可以。



    接著等待數秒鐘，就可以看到去背的結果。點擊右上角的「Download」即可將去背照片下載回來。



    最後來看看它實際上去背的狀況，左圖為原圖，右圖為去背圖，其實除了鞋子右上角的”小耳朵”也被去併去掉外，其餘部份邊緣的處理真的很不錯。



    人物的部份試了幾張，其實也是有些小小遺憾的地方，像箭頭所指的幾個主體區塊都有被去掉，這部份感覺開發者還可以再多加努力一些。以上就提供給各位參考囉！

    最後更新：02-16, 2022 下午 4:43

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