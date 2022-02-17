「美食筆記」把好吃的、想吃的通通記起來！

       

每次在網路上看到有人分享美食，就很習慣用截圖保存資訊，想著下一次也要來去吃吃看，，

不知不覺手機相簿裡、電腦桌面上就四散著各種美食截圖，要回顧查找都不怎麼方便，如果你也是這樣，也許可以來試試「美食筆記」這款 App。

「美食筆記」是由小手工作室近期所推出的一款美食記錄工具，主要可以將曾經吃過好吃（或不好吃）的店家、餐點記錄起來，下次再回訪時就不用擔心踩到雷，也可以將其它想吃的店家美食記下來，之後就能在這個 App 裡找到各種好吃的、想吃的美食啦！

而且 App 的介面設計很溫馨童趣感十足，還有各種可愛貼圖可以收集使用，不過現階段都是以文字來記錄，懶人如我還是希望可以有加入照片的功能，這樣也許就可以少打很多字了😎。如果你也是熱愛享受美食的朋友，這個「美食筆記」應該可以成為你的好幫手哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：美食筆記
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：LittleHand
  • 官方網站：https://www.facebook.com/LittleHand2017
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    打開 App 後，就可以看到幾個主要的功能按鈕，「新增店家」就可以加入各種曾經吃過的美食店家，可記錄店名以及多個菜單品項，並可為每個餐點給心評分，或是用文字來寫下更多的註解。



    點擊品項前方的「+」可加入可愛的貼圖，不過一開始可選擇的貼圖很少。點擊右下角的「✓」即可完成新增。



    點擊右下角的「+」可加入更多品項。點擊左下角的「編輯資訊」可輸入更多店家資訊。



    之後點入「回顧筆記」就可以瀏覽自己曾經吃過的店家紀錄，當筆數一多時，還可以使用上方的「搜尋」功能，輸入關鍵字來查找哦！



    點入「下次想吃」就可以在右下角點擊「＋」，輸入店名以及更多的文字記錄，例如網友推薦的餐點等資訊。新增後就可以在清單中看到它了，點擊紀錄右上角的「x」即可刪除。



    點入「貼紙簿」可看到目前擁有的貼紙，點擊右下角的按鈕，觀看廣告影片後就可以隨機解鎖更多的貼紙囉！

    最後更新：02-17, 2022 下午 12:10

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