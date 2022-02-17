「漢兜」成語版 WORDLE 猜字遊戲，注音、拼音都是提示！

以 WORDLE 為基礎做出變化的猜字遊戲，有越來越多的趨勢，除了之前介紹給大家的注音版、倉頡版還有表情符號版本外，，

本篇要再來介紹一款以為主題的「漢兜」！

「漢兜」每日會給玩家們十次的猜題機會，每次猜題後，可透過文字的注音或是拼音顏色來做為提示，每個格子裡的漢字、聲母、韻母與聲調都會獨立標示顏色提示，綠色代表音或字的位置對，橙色則代表這個音或字有在答案裡，但位置不對，而灰色當然就是完全都不對啦！

這樣的的提示看起來好像變複雜了，但其實玩家卻可以從中獲得許多的資訊，玩法相當有趣，在不知道正確答案的狀況下，只有一些零碎的音甚至只有聲調，也都能有助於答案的猜測，中文字就是那麼有趣。

網站預設為繁體中文 + 注音，需要的話也可手動切換為簡體、拼音或是雙拼，可混搭使用。每天凌晨 12 點會發佈新的題目，實在是比原版的英文單字版本更令人期待啊！有興趣的朋友快一起來玩看看吧！

遊戲畫面：

初次進入網站會有關於顏色提示的說明，一定要好好的了解一下哦！按下「開始遊戲」就可以進入猜題畫面。





在文字框中輸入一個四字的詞語，雖然不一定是成語，不過可以從成語開始下手比較容易。





輸入後，就可以看到顏色提示，漢字、聲母、韻母、聲調全都是分開的提示哦！以我下圖猜的為例，最後兩個字的聲調是綠色，代表位置與聲調都是對的，而前面個字的聲調則被標示為橙色，就代表它們兩個只要交換位置就對了。





按照這個邏輯，一步一步往下猜，就能夠解出答案啦！為了不破壞大家挑戰的樂趣，答案就以馬賽克遮擋了，當格子標示為全綠色就代表正解！下方會顯示距離下一題還有多少時間，就請期待啦！





對了，因為每日的題目是固定的，所以若想要截圖分享自己的答題畫面，下方有提供一個「遮罩開啟」的功能，打開後上方的猜題內容就會被遮蔽，分享時就不會爆雷啦！





點擊左上角的「記事本」圖示，可開啟記分板查看自己的挑戰紀錄哦！