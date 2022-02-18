快速方便的圖檔格式轉換工具（支援NEF, HEIC, HEIF, HDR, DNG）
很多時候我們可能會拿到一些特殊格式的圖檔，如 HEIC, HEIF 或一些數位相機拍的檔案像 NEF (Nikon Digital SLR Camera Raw Image File) 或 HDR, DNG, NRW, ORF… 等，但並不是每台電腦或看圖軟體都可以順利開啟這些格式的檔案，，
NEF To JPG Converter 支援將 NEF, HEIC/HEIF, HDR, DNG, NRW, ORF, RW2, RAF, CR2 或其他 RAW 檔轉換成 JPG, GIF, PNG, TIF, BMP 等格式，轉換前可設定壓縮比率、修改圖檔尺寸，讓檔案變得更小。一樣也支援多檔案批次轉檔，只要將你要處理的圖檔拉到 NEF To JPG Converter 視窗即可。
繼續閱讀
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：NEF To JPG Converter
- 軟體版本：1.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：6.60MB
- 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
- 官方網站：https://www.pdfzilla.com/
- 軟體下載：下載
NEF To JPG Converter 主要功能：
• Convert NEF to JPG Format in Bulk
• Support HEIC/HEIF, HDR, DNG, NRW, ORF, RW2, RAF, CR2 and more RAW formats to JPG
• Output to JPG, GIF, PNG, TIF, BMP formats
• Resize output image
• Customize JPEG compressing quality
• Free and Clean
• Only 6 MB
使用方法：
第1步 安裝好軟體、開啟之後，先在「Format」設定輸出格式，然後在「Output Path」點處理好的檔案儲存位置。
第2步 接著將你要轉換格式的圖檔拉到 NEF To JPG Converter 視窗中即可自動處理完成，可支援多檔案批次處理。，