快速方便的圖檔格式轉換工具（支援NEF, HEIC, HEIF, HDR, DNG）

很多時候我們可能會拿到一些特殊格式的圖檔，如 HEIC, HEIF 或一些數位相機拍的檔案像 NEF (Nikon Digital SLR Camera Raw Image File) 或 HDR, DNG, NRW, ORF… 等，但並不是每台電腦或看圖軟體都可以順利開啟這些格式的檔案，，

如果你需要分享給較舊的電腦瀏覽或做其他的應用，必須先把圖檔格式轉換成一般的 JPG 或 PNG 的話，可以使用 NEF To JPG Converter 這個小工具來轉檔。

NEF To JPG Converter 支援將 NEF, HEIC/HEIF, HDR, DNG, NRW, ORF, RW2, RAF, CR2 或其他 RAW 檔轉換成 JPG, GIF, PNG, TIF, BMP 等格式，轉換前可設定壓縮比率、修改圖檔尺寸，讓檔案變得更小。一樣也支援多檔案批次轉檔，只要將你要處理的圖檔拉到 NEF To JPG Converter 視窗即可。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： NEF To JPG Converter

NEF To JPG Converter 軟體版本： 1.0

1.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 6.60MB

6.60MB 系統支援： Windows XP/7/8/10/11

Windows XP/7/8/10/11 官方網站： https://www.pdfzilla.com/

https://www.pdfzilla.com/ 軟體下載： 下載

NEF To JPG Converter 主要功能： • Convert NEF to JPG Format in Bulk • Support HEIC/HEIF, HDR, DNG, NRW, ORF, RW2, RAF, CR2 and more RAW formats to JPG • Output to JPG, GIF, PNG, TIF, BMP formats • Resize output image • Customize JPEG compressing quality • Free and Clean • Only 6 MB

使用方法：

第1步 安裝好軟體、開啟之後，先在「Format」設定輸出格式，然後在「Output Path」點處理好的檔案儲存位置。