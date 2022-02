快速方便的圖檔格式轉換工具（支援NEF, HEIC, HEIF, HDR, DNG）

很多時候我們可能會拿到一些特殊格式的圖檔,如 HEIC, HEIF 或一些數位相機拍的檔案像 NEF (Nikon Digital SLR Camera Raw Image File) 或 HDR, DNG, NRW, ORF… 等,但並不是每台電腦或看圖軟體都可以順利開啟這些格式的檔案,,

如果你需要分享給較舊的電腦瀏覽或做其他的應用,必須先把圖檔格式轉換成一般的 JPG 或 PNG 的話,可以使用 NEF To JPG Converter 這個小工具來轉檔。

NEF To JPG Converter 支援將 NEF, HEIC/HEIF, HDR, DNG, NRW, ORF, RW2, RAF, CR2 或其他 RAW 檔轉換成 JPG, GIF, PNG, TIF, BMP 等格式,轉換前可設定壓縮比率、修改圖檔尺寸,讓檔案變得更小。一樣也支援多檔案批次轉檔,只要將你要處理的圖檔拉到 NEF To JPG Converter 視窗即可。

NEF To JPG Converter 主要功能:

• Convert NEF to JPG Format in Bulk

• Support HEIC/HEIF, HDR, DNG, NRW, ORF, RW2, RAF, CR2 and more RAW formats to JPG

• Output to JPG, GIF, PNG, TIF, BMP formats

• Resize output image

• Customize JPEG compressing quality

• Free and Clean

• Only 6 MB