快速方便的圖檔格式轉換工具（支援NEF, HEIC, HEIF, HDR, DNG）

       

很多時候我們可能會拿到一些特殊格式的圖檔，如 HEIC, HEIF 或一些數位相機拍的檔案像 NEF (Nikon Digital SLR Camera Raw Image File) 或 HDR, DNG, NRW, ORF… 等，但並不是每台電腦或看圖軟體都可以順利開啟這些格式的檔案，，

如果你需要分享給較舊的電腦瀏覽或做其他的應用，必須先把圖檔格式轉換成一般的 JPG 或 PNG 的話，可以使用 NEF To JPG Converter 這個小工具來轉檔。

NEF To JPG Converter 支援將 NEF, HEIC/HEIF, HDR, DNG, NRW, ORF, RW2, RAF, CR2 或其他 RAW 檔轉換成 JPG, GIF, PNG, TIF, BMP 等格式，轉換前可設定壓縮比率、修改圖檔尺寸，讓檔案變得更小。一樣也支援多檔案批次轉檔，只要將你要處理的圖檔拉到 NEF To JPG Converter 視窗即可。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：NEF To JPG Converter
  • 軟體版本：1.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：6.60MB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.pdfzilla.com/
  • 軟體下載：下載

NEF To JPG Converter 主要功能：

• Convert NEF to JPG Format in Bulk

• Support HEIC/HEIF, HDR, DNG, NRW, ORF, RW2, RAF, CR2 and more RAW formats to JPG

• Output to JPG, GIF, PNG, TIF, BMP formats

• Resize output image

• Customize JPEG compressing quality

• Free and Clean

• Only 6 MB

使用方法：

第1步 安裝好軟體、開啟之後，先在「Format」設定輸出格式，然後在「Output Path」點處理好的檔案儲存位置。

第2步 接著將你要轉換格式的圖檔拉到 NEF To JPG Converter 視窗中即可自動處理完成，可支援多檔案批次處理。

最後更新：02-18, 2022 上午 9:00

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。