英文學了好久，好奇自己的單字量有多少嗎？來「Test Your Vocabulay」測試看看

       

在台灣大多數的小朋友都從國小就開始上英文課，甚至有一部份從幼稚園就開始接觸英文，這一路學到大學畢業，，

也有超過十年的時間，學了那麼久，你是否好奇自己腦內的單字量有多少呢？

根據「Test Your Vocabulay」這個網站的分析統計，一位以英語為母語者，平均認識的字彙大概是 20,000 到 35,000 字之間，非母語者則大概是 2,500 到 9,000 字，這個統計是經由該網站所提供英語字彙量測驗得出的結果，如果有興趣的話也可以來測驗看看。

網站設計了三個步驟，第一步會列出 40 個單字，將確實知道至少一個定義的單字勾選起來即可，那些曾經看過但不確定其意義的單字則不能勾選，測試時必須足夠誠實，結果才會具有參考價值哦！第二步則會列出比較多的單字，一樣只勾選你確切認識的單字。

最後一步其實是填寫問卷，主要可以幫助網站做更近一步的分析，不想填的話也沒關係，前面有認真回答的話再填就可以了。會問一些基本的資訊，例如是否為母語者、年齡、性別、國家、學習英文多久了……等等之類的問題。完成送出後，就可以看到自己的測試結果啦！

網站也有提供更多的分析結果，以非母語者來說，在英語系國家生活的話，平均單字量會超過 10,000 個，每年大概可以增加 850 個單字，也就是一天可以學到 2.35 個單字。另外在課外使用英語對於單字量的提升也是有幫助的，比起只在課堂上學習使用的人會超出 2 倍之多，所以語言的學習，多用還是最重要的囉！對於這些分析感興趣的話，可以到這裡查看。

 
  • 網站名稱：Test Your Vocabulay
  • 網站網址：http://testyourvocab.com/
    •  
    相關文章：蝦密？我的中文詞彙量只有 4520 個！那你有多少？

    網頁畫面：

    開啟網頁後，可先閱讀一下相關的說明，接著就可以往下開始進行測驗。切記，誠實是這個測驗是否準確的最重要因素。只將知道其意義的單字勾選起來，那些似曾相識的，就略過吧！



    勾選後，按下「continue」進入下一步。



    第二步的單字就比較多而且廣。一樣，用誠實的心來勾選吧！



    最後一步是填寫問卷，有認真回答的朋友，可繼續填寫，最後按下「finish」就可以看到測驗結果。如果只是隨便玩玩的話，就跳過填寫的步驟，直接按下「finish」。



    結果總是殘酷的，沒有常用英語的結果就是單字量只剩下這樣！T.T 大家也快測試一下，警愓警愓吧！

    最後更新：02-18, 2022 下午 12:00

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。