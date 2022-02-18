英文學了好久，好奇自己的單字量有多少嗎？來「Test Your Vocabulay」測試看看

在台灣大多數的小朋友都從國小就開始上英文課，甚至有一部份從幼稚園就開始接觸英文，這一路學到大學畢業，，

也有超過十年的時間，學了那麼久，你是否好奇自己腦內的單字量有多少呢？

根據「Test Your Vocabulay」這個網站的分析統計，一位以英語為母語者，平均認識的字彙大概是 20,000 到 35,000 字之間，非母語者則大概是 2,500 到 9,000 字，這個統計是經由該網站所提供英語字彙量測驗得出的結果，如果有興趣的話也可以來測驗看看。

網站設計了三個步驟，第一步會列出 40 個單字，將確實知道至少一個定義的單字勾選起來即可，那些曾經看過但不確定其意義的單字則不能勾選，測試時必須足夠誠實，結果才會具有參考價值哦！第二步則會列出比較多的單字，一樣只勾選你確切認識的單字。

最後一步其實是填寫問卷，主要可以幫助網站做更近一步的分析，不想填的話也沒關係，前面有認真回答的話再填就可以了。會問一些基本的資訊，例如是否為母語者、年齡、性別、國家、學習英文多久了……等等之類的問題。完成送出後，就可以看到自己的測試結果啦！

網站也有提供更多的分析結果，以非母語者來說，在英語系國家生活的話，平均單字量會超過 10,000 個，每年大概可以增加 850 個單字，也就是一天可以學到 2.35 個單字。另外在課外使用英語對於單字量的提升也是有幫助的，比起只在課堂上學習使用的人會超出 2 倍之多，所以語言的學習，多用還是最重要的囉！對於這些分析感興趣的話，可以到這裡查看。

網站名稱：Test Your Vocabulay 網站網址：http://testyourvocab.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，可先閱讀一下相關的說明，接著就可以往下開始進行測驗。切記，誠實是這個測驗是否準確的最重要因素。只將知道其意義的單字勾選起來，那些似曾相識的，就略過吧！





勾選後，按下「continue」進入下一步。





第二步的單字就比較多而且廣。一樣，用誠實的心來勾選吧！





最後一步是填寫問卷，有認真回答的朋友，可繼續填寫，最後按下「finish」就可以看到測驗結果。如果只是隨便玩玩的話，就跳過填寫的步驟，直接按下「finish」。





結果總是殘酷的，沒有常用英語的結果就是單字量只剩下這樣！T.T 大家也快測試一下，警愓警愓吧！