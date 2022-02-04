「注得了」注音版 WORDLE 猜字遊戲，1A2B 一樣好難啊！

       

還記得前些日子有介紹給大家一個 WORDLE 網頁版的英文 1A2B 猜字遊戲嗎？這款遊戲在國外可是相當熱門的，不知道你挑戰過了嗎？是不是感覺到十分不容易呢？沒關係，如果不擅長英文的話，，

也可以來挑戰看看由香港網友推出的注音版 WORDLE 遊戲「注得了」，你就會發現「咦？原來我注音也不行嗎？」。🤣

「注得了」的玩法規則基本上與原版的 WORDLE 一樣，在輸入猜題注音後，會用綠、黃、灰三種顏色來提示完全猜中、猜中但位置不對以及完全沒猜中的注音符號，每回合有六次猜題的機會，在次數內還猜不出來，就會直接公佈謎底。

而拼字的內容，有可能是由兩個字或三個字所組成，除去聲調之後輸入，例如想猜「恭喜」就輸入「ㄍㄨㄥㄒㄧ」；猜「傻孩子」就輸入「ㄕㄚㄏㄞㄗ」，以此類推。輸入的注音必須是存在的字詞才能送出，成功送出答案後，就可以知道顏色提示，接著思考下一輪可能的答案。

與原版一樣會在遊戲結束後保留玩家的遊戲紀錄，包含參與次數、勝率、連勝次數等，每天只會有一道題目可以挑戰，在網站上會有一個倒數計時器，倒數結束後才能再次挑戰一道新題，是一款很不讓人沉迷的遊戲。另外還有網友推出倉頡版的，有興趣的朋友，也可以來挑戰看看哦！

 
  • 網站名稱：注得了
  • 網站網址：https://words.hk/static/bopomofo-wordle/
    •  

    遊戲畫面：

    初次進入遊戲網頁就可以看到玩法說明。



    關閉說明後，就可以正式進到遊戲畫面，使用下方的注音鍵盤來輸入。



    輸入後，按下「ENTER」就可以看到猜題的結果，灰色表示全不對，黃色代表注音對、位置不對，綠色就是注音與位置皆對。在右側還會顯示這個注音可拼出的中文字。



    就這樣一路猜，在六次機會中猜對的話，就可以獲勝，猜錯的話也會公佈謎底。網頁上也會記錄下遊戲的相關數據，並有個倒數計時器，待時間結束後，就可以再來挑戰下一道題目啦！



    下面這個是倉頡版的「JNDLE 字道」，玩法一樣，也有一定的難度，有興趣可挑戰看看。

    最後更新：02-04, 2022 上午 11:31

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