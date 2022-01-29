虎你好輕鬆！麻將你打，輸贏就交給「麻將計分小幫手」幫你記！

       

過年期間許多人都會玩個麻將消遣一下，跟家人朋友摸個幾圈順便聯絡聯絡感情，不過不知道大家打麻將的習慣是如何？是會使用籌碼，，

還是直接現金交易，或是拿張紙筆手寫記錄，最後再來總結算？如果你是屬於最後的這一類，那麼可以考慮讓「麻將計分小幫手」來幫你記！

「麻將計分小幫手」是一款專門幫忙記錄麻將台數的小工具，介面簡單好操作，可以依實際的位子來設定玩家名稱，並可標示「莊家」位置，當有人胡牌、自摸或是放槍時，就可以直接點擊，並輸入輸贏的台數，程式就會自動計算正負金額，流局也一樣可進行記錄，自動記錄連莊。

有人連莊或是莊家胡牌、放槍，台數都會自動的疊加計算，不過當然在開局前就要先設定好底與台的金額，其它的計算就可以通通交給小幫手囉！在打麻將的過程中，可以隨時透過計分板來查看目前的戰績，整個結束時只要按下「結算」就可以看到最後的總結果並可將該回合的數據儲存下來唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：麻將計分小幫手
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Der-shin Elise Cheng
  • 官方網站：https://dugicafe.github.io/mahjong/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.6 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「麻將計分小幫手」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    在開始記錄前，先點入左上角的「設定」將底與台的金額先設定好。



    接著點擊「修改名稱」，就可以依實際的座位來設定玩家的名稱，方便後續的記錄。



    還有別忘了設定「莊家」的位置。當有出現輸贏的時候，直接點擊胡牌的人，再點擊放槍的玩家，若為自摸則再次點擊胡牌的人即可。



    以自摸為例，輸入台數後，就會自動計算每位玩家的正負金額。



    如果出現流局，點擊「流局」後，就會自動記錄連莊。若放槍的是莊家，就會自動計算莊家台數，再加上該局的台數來計算該局的總金額。



    在打牌的過程中，隨時都可以點入右上角的「計分板」查看當前每一局的輸贏紀錄。



    打完最後一局後，就可以按下「結算」查看最終的成績，還可以輸入對戰名稱，將這次的比數儲存起來。



    之後點入「紀錄」就可以回味每一次對戰的紀錄囉！

    最後更新：01-08, 2022 下午 2:51

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