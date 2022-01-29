過新年、招好運！「財神到賀新春動態桌布」超多喜氣桌布任你選！

即將迎來農曆新年，手機桌布也要添個喜氣！還記得前些日子，網路上流傳來自日本的美輪明宏桌布傳說嗎？不知道你是否也跟風換了一輪呢？又是否因此真的招來了好運？不過要使用他的照片來當做桌布真的需要強烈的信念並拋棄羞恥心，，

如果實在無法突破心牆又很想要招財、招好運的話，來使用「財神到賀新春動態桌布」也是不錯的選擇。

雖然「財神到賀新春動態桌布」背後沒有神奇的都巿傳說支撐，但絕對可以為你帶來各種招財的好心情，它收集了許多不同風格的財神圖片，有可愛、有成熟、有簡約時尚、有漫畫風、有日本風、還有美式風格等，全都可以免費下載使用哦！

設定方式很簡單，如果是單純的圖片，直接在程式中就能進行設定，動態型的桌布則會轉換到手機的動態桌布設定畫面，不過程式都會自動引導操作，設定起來都很方便。雖然目前動態桌布的選項比較少，但也是有多種風格可以選擇。想趁新年期間換一波應景桌布的話，可以來試試唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：財神到賀新春動態桌布 軟體語言：繁體中文 開發人員：live wallpaper HongKong 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「財神到賀新春動態桌布」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以在下方看到最近上架的桌布，點入「Category」就可以看到所有的桌布。或是可以在上方切換到「趨勢」查看最多人下載的桌布，或使用「隨機」打亂排序，也可以直接篩選出「動態」桌布。





有各種不同風格的桌布可以選擇。









點入喜歡的桌布可預覽完整的圖片，在下方就可以選擇「保存」或是加入「最愛」，按下「應用」即可設定到主畫面或鎖定畫面。





若是動態桌布則只能選擇加入「最愛」或「應用」設定為桌布。





整體的效果很不錯哦！