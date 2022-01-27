「Birthday.Wiki」想知道你生日的那天發生了什麼事嗎？

雖然一天當中，會有好多的新生兒來到這個世界上，不過每個人的生日對自己來說都還是很有獨特性的，，

畢竟要在人生當中遇到並認識一個與自己同一天生日的人，那還是相當不容易的事。

那麼你是否好奇自己生日的那天，這個世界上發生過什麼事呢？也許可以到「Birthday.Wiki」這個網站來逛逛！它是一個蠻有趣的網頁服務，只要將自己的生日輸入進去，就能立即查詢到當天晚上月亮的狀態，是滿月、上弦月還是下弦月，都可以直接一目了然！

除此之外，還會列出在這個日期所發生過的一些歷史事件，例如可能是戰爭、可能是重大的意外事故，也可能是一個知名數位平台的創始日等，不過請注意，這些歷史事件只是與你的生日同一個日期，而不是同一個年份唷！有興趣的朋友，可以來看看。

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊上方的日期可展開日曆，這邊就可以設定自己的出生年月日。





設定好生日後，下方的月亮就會跳到當天的狀態。點擊「DOWNLOAD」即可下載月亮加文字的圖卡，點擊「DOWNLOAD 🌕」可單純下載月亮的圖片。





接著再往下拉，就可以看到同一個日期，歷年來所發生的一些歷史事件，不過都是英文內容，可使用網頁翻譯轉為中文，更容易閱讀。









各種類型的事件都可能被列出來唷！





那麼在最後的最後，就給大家看一下我的月亮吧～Do Re Mi So～ 是不是又大又圓呢～還好我不是狼人😎