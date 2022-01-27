「貓跑」胖貓的追愛冒險遊戲，跑不夠快就出局！

「貓跑」是一款來自日本以貓咪為主角的橫向跑酷遊戲，主角貓丸是一隻棕色的貓貓，為了追愛跑遍天涯海角，，

無論一路上會遇到什麼樣的障礙，牠都必須一一的想辦法通過，最後才能成功與女主角重逢！

遊戲共有 100 個關卡，每個關卡的場景都不一樣，建築物高高低低變化萬千，玩家需點擊跳躍按鈕，幫助貓丸跳起，最多一口氣可彈跳 3 步，可在空中二次、三次的飛彈，跳過各種極高無比的大樓。

萬一腳步沒站穩跌落，或來不及跳上屋頂，被夾螢幕邊緣與大樓之間，那麼遊戲就會被迫結束，一旦失敗不管走了多遠，都得再回到起點重新起步唷！愛情，果然是得來不易的東西啊！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：貓跑 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：kazunori kubota 官方網站：https://app.ggames.jp/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「貓跑」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

遊戲的主角貓丸雖然看起來胖胖的，但身手可是矯健的很！點入關卡來看看牠在屋頂上彈跳飛躍的模樣吧！





按下右下側的「點擊」就能讓貓丸跳起，最多可連跳 3 步。遊戲開始時，畫面就會自動向前移動，必須跑的比它快，才不會被夾在螢幕邊緣與大樓之間哦！





遇到大樓之間的間隙時，必須小心的跳起，千萬不能失足啊～當貓丸在空中二次、三次跳彈時，還會出現不同的姿勢，不過實在沒有機會能好好欣賞。





最後成功到達女主角身邊時，就過關啦！





但萬一在中途失足或是成為夾心餅乾，挑戰任務就會宣告失敗了！





每個關卡的場景都不太一樣，畫面很有新鮮感！而難度則會越來越高，想要回到女主角的身邊就更加不容易了！讓我們一起為貓丸應援吧！