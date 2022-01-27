每次被要求換密碼頭就痛？讓「Random Password Generator」隨機密碼產生器幫幫你

為了保障個人帳號資料的安全性，幾乎所有的網路服務每隔一段時間就會提醒或要求用戶變更密碼，又每個網路服務的密碼最好都要不同，，

如此多的帳號密碼，沒有個小本本來記錄肯定是不行的！

無論使用什麼方式來管理自己的密碼，既然會特別將密碼記錄起來，那麼把它設計的複雜一點準沒錯，如果已經不知道要再換什麼密碼了，下回不妨來試試像「Random Password Generator」這樣的隨機密碼產生器吧！

這個「Random Password Generator」是 GoOnlineTools 工具網站中的成員之一，只需要設定幾個簡單的項目，就能立即幫你生成一組具有一定安全性的隨機密碼，你可視需求來設定密碼的長度，以及要使用的內容型態，包含英文字母大小寫、數字與特殊符號。

密碼產出後就可以直接複製使用，如果當前的密碼還是覺得不太順眼，可以再重新取得另一組，甚至之後再自己加入或修改其中的幾個字母、數字再使用也是可以的哦！網站並不會儲存所產生的任何密碼，而且所有的密碼都是在客戶端完成的，可安心使用。

最後，就是要好好保存及管理自己的帳號密碼，千萬不要太相信自己的大腦，帳號密碼一多，絕對就是混亂的開始啊～

網站名稱：Random Password Generator 網站網址：https://goonlinetools.com/random-password-generator/

使用方法：

開啟網頁後就會自動生成一組密碼，拖曳下方的「Password Length」可調整密碼的長度，下方有四個項目分別可選擇加入英文大小寫字母、數字以及符號。





如果當前的密碼不喜歡，可點擊右側的「箭頭」按鈕重新產生，喜歡的話則可直接複製使用。在密碼下方會用不同顏色的色條來代表密碼的安全性的等級，綠色最安全、橙色中等、紅色則是最不安全的，大家可以做為參考。