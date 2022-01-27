年前就啟動！「Jump Rope Workout Routine」跳繩運動計畫！GO！

就要過年啦～這次的農曆春節有長達 9 天的假期，因為疫情的關係，大概比較難像以往到處走春兼運動，，

如果一直坐著一直吃，可得注意別讓春節變成養豬的行程啦！如果今年想要搭配運動來度過，這邊就介紹給大家「Jump Rope Workout Routine」這款跳繩運動計畫！

跳繩是便於攜帶的運動輔助器材，只要空間足夠，無論是到阿公阿嬤家、回老家、去親戚朋友家，在長輩們都在聊天話家常的時候，就能把握時間動起來！程式裡提供兩種運動模式，有單次的運動訓練，也有以週為單位的運動計畫，可視自身的使用需求來選擇哦！

在單次的運動訓練中，有為初學者準備的內容，如果平常比較少運動的話，就可以考慮從它開始。點入訓練計畫都可以看到其中所會運用到的動作項目，在開始前可以先進行了解，開始後才能比較順暢的進行。

而以週為單位的運動計畫，包含 6 個 4 週計畫與 1 個 10 週的計畫，每個計畫都有主題，有的會加入深蹲、波比跳，有的會結合拳擊訓練，有的則是以 Tabata 的方式來進行，當然其中也有適合初學者的計畫可以選用。

在執行跳繩運動時，都會搭配計時器，在該運動、該休息時，皆會使用鈴聲來提醒，或者也可以開啟震動的提醒方式唷！如果平常比較少運動，剛開始執行時會比較辛苦，請不要勉強，適時的休息才能讓訓練走的更遠，最後就祝福大家過年後，身材依然健美如昔啦～🐅

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Jump Rope Workout Routine 軟體語言：英文 開發人員：Samantha Roobol 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，就可以看到「Workouts」與「Programs」兩種運動模式，可左右滑動看到更多。另外，也可由下方分別切換到「Workouts」與「Programs」的直式列表。









點入即可看到需要花費的時間以及可消耗的卡路里數，還可依狀況來調整難度等級。基本上動作不變，但難度越高，每個動作的執行時間就越長。往下就能看到整個訓練計畫所包含的動作與流程。按下「START」即可開始運動。





在倒數 5 秒後，開始進行。時間到時會響鈴提醒，接著在短暫的休息後，再進入下一個動作，如此循環的進行到整個訓練完成。









而以週為單位的運動計畫，點入後可看到簡短的介紹，下方就會有每日的運動內容，不過這邊會需要觀看廣告來取得每天的訓練內容，或者也可透過付費來解鎖。





解鎖後就可以看到訓練的內容囉！





切換到最右側的「More」，這邊可以選擇是否要開啟鈴聲或震動提醒。