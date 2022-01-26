成為時尚教主就看這一回了！「Project Makeover」結合人物空間改造的三消遊戲

「Project Makeover」是一款以三消遊戲為基底，結合人物造型與空間改造的複合型遊戲！在遊戲中，「Project Makeover」是一個以人物改造為主題的電視節目，，

主要的目的就是要幫助需要被改變的人們，給他們一個重生的機會！

玩家在裡頭扮演的是一位新上任的設計總監，透過玩三消遊戲闖關來賺取節目所需的預算，一步步的執行改造計畫！每個改造計劃都要經歷三個階段，首先是針對人的部份進行改造，去除不適合的配件、髮型，洗淨身上的髒污，再為其設計新的髮妝、穿上令人驚豔的服裝，最後再針對空間的部份重新設計規劃，讓他們整個人由內到外都煥然一新！

玩三消遊戲除了可以賺取金幣外，也可以獲得鈔票獎勵，這金幣用在節目的改造上，鈔票則可讓玩家裝扮自己的角色，打造專屬的休息室！多重的遊戲玩法，邊玩遊戲還可以解鎖各種戲劇性的情節，玩起來相當有趣哦！在 iOS 與 Android 雙平台都可以下載得到，喜歡此類型遊戲的朋友，快一起來玩吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Project Makeover 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Magic Tavern, Inc. 官方網站：https://www.magictavern.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一進入遊戲就可以看到劇情介紹，玩家直接空降成為節目的新總監。









每回的改造都需經過三個階段，不用擔心，遊戲中都會有任務指示帶領玩家來推動遊戲的進度唷！











點擊右下角的綠色按鈕就可以進入三消關卡賺金幣。





基本上玩法與一般的三消遊戲差不多，也都會有教學可以參考。









成功過關就可以獲得金幣與鈔票。





無論是人還是空間的改造，每個項目都會有三個不同的選項讓玩家來選擇搭配。









而除了幫助需要改造的人之外，玩家本身也可以製作一個虛擬角色，從外觀的造型到休息室的裝潢，也都全部可以自由的設計哦！











另外隨著遊戲的進行，還會解鎖更多的節目花絮，可看到更多精彩的故事劇情唷！