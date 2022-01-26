這渾厚有力的字跡很可以啊！「カリ蔵」毛筆字去背素材圖免費下載

       

「カリ蔵」是一個來自日本的圖片素材網站，裡頭專門提供各種毛筆書寫文字的素材圖片，全部皆可免費下載使用！所有的毛筆字皆出自於一位神祕的書法家「ダ山竹電」之手，，

字跡渾厚有力，風格瀟灑，雖然內容以日文為主，不過其中也有很多以漢字來表現的字詞，甚至還有用毛筆寫下的英文字可以下載哦！

每一個字詞都有提供至少 3 種不同的樣式設計，在下載前都可以再做選擇，調整字體的大小、留白的空間、文字的顏色，還可以加入兩層不同顏色的文字框線，在網站上就能進行簡單的美化作業，即使不太會使用繪圖軟體也沒有關係。

最後還提供 JPG、PNG 以及 SVG 格式可下載，另外也有 AI 檔，對於想要更進一步進行設計的使用者來說也相當的方便！最多可同時免費下載使用 20 種的素材圖，個人或商業用途皆可，若想使用超過 20 種，也只需要滿足特定的條件就可以免費使用啦！這些在網頁的「規約」中都有詳細的說明唷！

 
  • 網站名稱：カリ蔵
  • 網站網址：https://calligra.design/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，在首頁下方就可以看到一些毛筆字，漢字、日文、英文都有。在上面灰色區塊中，可點入不同的主題類別。一個字的、故事‧格言、商業、社會問題、地名、英文、人名、歷史……等。



    雖然是日本網站，不過有蠻多用漢字來書寫的字詞，也是可以拿來使用的哦！



    找到想要的毛筆書寫素材後，可在左側調整文字的尺寸大小、留白的範圍，也可以變換文字的顏色、加入文字框線。



    若選擇加入文字框線，還可以調整它的粗細。若覺得當前的調整不甚滿意的話，可點擊 color 右側的「灰色按鈕」重置所有的設定。



    下方還其它不同的造型變化可以選擇。



    完成調整後，就可以在下方選擇下載 JPG、PNG 或是 SVG 格式。最下方也有提供 AI 檔可下載哦！

    最後更新：01-26, 2022 下午 2:40

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