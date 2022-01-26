「Icons Pattern」利用各種 icon 小圖製作獨一無二的背景圖

「Icons Pattern」是由 Flaticon 所推出的無接縫背景產生器，使用各種的 icon 圖示來製作，可自由的組合自己喜歡的圖示，，

拖曳擺放位置、調整透明度、水平翻轉、調整大小，甚至還能修改圖示的配色與選用各種不同的背景主色，可製作出絕對獨一無二的背景圖。

提供的編輯工具超級容易使用，不需要有設計的底子就能輕鬆的操作！產生器裡提供超過 200 萬個圖標，分為多種不同的主題，除了最基本的小黃臉表情符號外，還有超可愛的糖果系列、超有質感的風景圖等，不過並非所有的 icon 都可以免費使用，有部份標示「皇冠」的主題，就是必須另外付費才可使用的囉！

如果有選擇障礙也沒關係，「Random pattern」按鈕給它按下去，就會隨機幫你進行組合啦！完成的背景圖可以選擇保存為 PNG、JPG、SVG 或 B64 格式，圖示的大小與背景圖的最終尺寸也都能依需求來做設置，最後就能直接將它保存下來啦！

網站名稱：Icons Pattern 網站網址：https://www.flaticon.com/pattern/

使用方法：

打開網頁就可以看到 3 步驟的製作教學，選擇想要的 icon，再設定尺寸、顏色與背景等，就能將背景圖給下載回來啦！





接下來就從左側邊欄中選取喜歡的 icon 主題包，再從中選擇想要加入的 icon，也可以輸入關鍵字來搜尋哦！





選入的 icon 可以拖曳移動位置、水平翻轉、調整透明度、複製、移動圖層或是刪除。





拖曳、滑動 icon 外圍的「●」可調整它的大小與旋轉角度。





而第一個「調色盤」則可改變 icon 原有的配色唷！除了預設的顏色外，也可切換到「Color Picker」選取其它的顏色。









點擊右下角的「Clear」可全數清除重來。點擊左下角的「Random pattern」可獲得隨機的 icon 組合。在主題包中有標示「皇冠」圖示的則為 Premium 選項，需付費才能選用。





接著，在最左側切換到「調色盤」圖示，可以加入背景的主色，同樣有提供選色器可以自由設定。





最後，點擊左下角的按鈕，即可選擇要保存的格式，設定 icon 圖示的大小與所需的圖片尺寸後，按下「Download Pattern」就能將背景圖下載回來。