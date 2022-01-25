「Insnap」模擬拍立得相機，多款濾鏡、可手寫塗鴉！

       

「Insnap」是一款模擬拍立得的相機 App，可直接拍照或是用來編輯相簿中的照片，拍照時就能直接套用多款不同的濾鏡效果，，

提供方形與長形兩種照片比例可選擇。拍照後就會自動加上拍立得的相紙邊框，並可透過畫筆工具親手寫字或是進行塗鴉。

如果是繪畫苦手又或擔心字寫的不好看，程式裡也有提供文字工具可以使用，直接打字輸入就不怕被發現字醜醜了，同樣也有十多款的顏色可以選擇，還有一些特殊字型可以讓文字看起來更活潑唷！

除了單純套用拍立得的邊框外，另外還有「框架」模式，可將拍立得照片用畫中畫的方式呈現，背景可選用單色或加入其它的照片，整理看起來會更有質感，有興趣的朋友可以來試試看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Insnap
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Masanari Takigawa
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Insnap」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，可在下方選擇要拍照、從相簿選取照片或使用框架模式。以編輯相簿照片為例，選取照片後，可先進行裁切，點擊下方的「拍立得」圖示可選擇想要的照片尺寸。裁切後就會自動套入拍立得的相紙邊框。



    在下方可選擇加入「濾鏡」效果，有 9 款免費的濾鏡可選用，可再付費解鎖更多。



    「畫筆」可在照片上寫字或塗鴉，下方有十多款的顏色可使用，在左側可拖曳調整筆粗。



    「文字工具」可打字輸入想要呈現的文字內容，同樣有許多顏色可以選擇，點擊右上角的「F」則可切換不同的字型。



    加入的文字可使用兩指斜拉縮放大小，或是旋轉調整角度。如果想刪除，可拖曳到下方的「垃圾桶」。



    完成後，點擊最右側的按鈕即可將照片保存到相簿中。



    若一開始是選擇「框架」則在加入照片後，就會自動將原來的照片放在底下當背景。同樣有多款的濾鏡可以選用，而在「背景」的部份，可改為單色背景，或是使用其它的照片來做為背景。



    若選擇「拍照」的話，可直接在下方選擇想要套用的濾鏡，點擊左下角的按鈕可切換照片的比例。拍照後，同樣可再使用下方的編輯工具，塗鴉、加入文字或是框架。

    最後更新：01-25, 2022 下午 5:11

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