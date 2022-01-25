Just Pomodoro 還原度最高的線上番茄鐘計時器

說到番茄鐘工作法，大家肯定都不陌生了，這是在 1980 年代由 Francesco Cirillo 所創立的一種時間管理法，，

至於為什麼用番茄鐘來命名呢？原來就是當初他發明這個工作法時，就是使用一個番茄造型的計時器來進行，因此就利用番茄的義大利文 Pomodoro 來命名啦！

以往介紹過很多關於番茄鐘工作法的 App 或線上服務，其實無論使用什麼樣的計時器都可以，只要有定時響鈴的提醒功能就可以了，不過本篇要介紹給大家的「Just Pomodoro」所提供的網頁計時器，可說是其中還原度最高的了。

打開網頁後，就可以看到一個番茄鐘，使用滑鼠滾輪或是拖曳網頁右側的捲軸，就可以設定需要的時間，畫面中的番茄鐘也會跟著轉動，啟動計時器後，在時間到時即會響鈴通知，它的功能就是如此的樸實無華。稍作休息後，只要再次轉動番茄鐘，就可以開始下一段的工作時間囉！喜歡極簡風格的朋友，可以試試。

網站名稱：Just Pomodoro 網站網址：https://justpomodoro.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，畫面中就可以看到一個番茄鐘，使用滑鼠滾輪即可設定需要的時間，不過因為我的滾輪一滾就是 3 分鐘，比較難調整到想要的時間，如果你也有這個問題，也可以直接向下拖曳網頁右側的捲軸，就可以 1 分鐘為單位來調整。





設置好時間後，就可以按下「Start」開始計時。





倒數計時的時候，畫面會維持全黑的背景，只留下番茄鐘與下方的時間。





待時間到時，就會響鈴通知並顯示下圖畫面，提醒使用者在開始下一段工作時間前，先小小的休息一下吧！點擊右上角的「x」即可回到番茄鐘畫面，再設定下一段的工作時間。