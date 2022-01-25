「Alice Beyond Wonderland」場景豐富、畫風細緻的密室逃脫遊戲

小時候讀過愛麗絲夢遊仙境的童話故事嗎？在故事中，主角愛麗絲從兔子洞掉進了一個奇幻的世界中，你是否也曾幻想過成為故事裡的主角，，

在那繽紛又奇妙的世界裡冒險呢？

現在也許機會來了，到「Alice Beyond Wonderland」來吧！在這款密室逃脫遊戲中，你將成為主角，必須想辦法回到那神祕的森林裡，對抗邪惡的紅皇后，拯救你的朋友們，讓他們能平安的回家。

遊戲的場景十分的豐富，畫風也相當的精緻，搭配背景音樂與音效，讓人很容易的就進入到遊戲的故事情境當中！裡頭隱藏著許多的謎題與線索，得仔細的尋找與探索，並解開一層又一層的謎題。

在遊戲中隨時都會有文字提示來引導玩家，不過目前只有提供英文與西班牙語，對於外語比較不拿手的朋友來說，閱讀起來會較耗費心力，但絕對值得哦！喜歡逃脫類遊戲的朋友，一定要來玩看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Alice Beyond Wonderland 軟體語言：英文, 西班牙文 開發人員：MediaCity Games LLC 官方網站：https://www.mediacitygames.com/ 軟體性質：iOS 版本 限時免費中 / Android 版本為免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲場景華麗又豐富，從首頁就可以感受到了吧！





在遊戲過程中，不時都會有故事描述與各種的文字提示引導玩家。









場景的設計一點都不馬虎，讓玩家可以盡情的沉浸在其中。











還有各種的謎題等著你唷！









在遊戲中所取得的物品都會被放置在左下角的「木箱」中，另外還有一本筆記本，點開後可查看地圖、提示以及在遊戲過程中取得的線索筆記，都可以幫助玩家更順利的解謎哦！