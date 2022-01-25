[限時免費] VoyTally 語音計數器，可在鎖定畫面中使用！

「VoyTally」是一款帶有語音功能的計數器，除了打開主程式使用外，還可以將它放置在鎖定畫面中，，

是唯一一個在螢幕鎖定狀況下仍可正常工作的計數器 App！使用方式很簡單，只需點擊 +/- 按鈕就能增加或減少計數，並同時會以人聲播報當前的計數數值。

最後的計數會自動保留，下回再開啟時，可繼續計數，或者也可以一鍵將當次的計數數值儲存下來，日期與時間的部份也會一併記錄供使用者查詢。如果暫時不需要語音播報，可以選擇關閉。另外語速的部份也能自由做調整，要快要慢都沒問題。

雖然目前的程式介面只有英文，但播報計數的語音有多種語言可以選擇，其中也包含中文，所以可以放心的下載使用哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：VoyTally 軟體語言：英文 開發人員：Actowise LLC 官方網站：https://actowise.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「VoyTally」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

開啟程式後，就可以直接點擊左右兩側的 +/- 按鈕，增加或減少計數。點擊「Show on Lock Screen」就會以播放器的狀態顯示在鎖定畫面上，同樣點擊 +/- 就能計數。在主程式按下「View Records」右側的「[+]」、鎖定畫面按下「▶」，可儲存當前的計數數值。





如果要從某個數值開始往上或往下計數，可點擊「Set Counter」再欄位中輸入想要的數字，再按下「✓」。









點擊「Reset Counter」可重置計數器。點入「View Records」則可查看之前儲存過的計數紀錄。





點入「Settings」則可以選擇關閉語音、調整語速以及更換語音語言。