[限時免費] Kinecto 反向俄羅斯方塊！變化版方塊粉碎遊戲

       

俄羅斯方塊幾乎是人人都玩過的一款經典遊戲，由上至下移動方塊，將它們湊成完整的一排就能消除，，

是一款相當耐玩而且令人上癮的遊戲，而「Kinecto」是一款與它有些類似的方塊消除遊戲，不過是反著來的！

在「Kinecto」遊戲中，所有的方塊都是由下而上，方塊雖然都有它原本的形狀，但只要一被釋放出去，就會變成分散的小方塊，隨著頂部的曲線而重新排列，而不變的是只要能填滿一排，方塊就能被消除，一口氣消除的越多，就能獲得更高的連擊分數。

方塊在被釋放之前，會來回的在底部左右移動，一開始的速度很緩慢，可以輕鬆的抓準時機將方塊發射出去，但隨著遊戲的進行，方塊的移動速度將會越來越快，想要將它擺放在特定的位置就更加困難，一旦方塊累積的太高，觸碰到新方塊時，該回合遊戲就會被迫結束。

遊戲共有兩種模式，在挑戰模式裡可一直玩到失敗為止，而在旅行模式中比較像在闖關的感覺，每個 Level 都有它必須達到的分數，集滿就能進入下一個 Level，就算失敗了，也可以再從最後的 Level 繼續挑戰下去。

雖然它玩起來沒有傳統俄羅斯方塊那麼有刺激感，可是在粉碎方塊的時候，視覺效果與音效搭配起來，還是相當的爽快！喜歡此類遊戲的朋友，可以趁限時免費下載來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Kinecto
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Squarehead Studios Ltd
  • 官方網站：http://www.squareheadstudios.co.uk/kinecto.html
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Kinecto」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    遊戲畫面：

    遊戲分為兩種模式，我們先來看看「Challenge」挑戰模式如何進行。點入後可看到底部有個方塊左右來回移動，點擊任一處就能將它釋放出去。



    方塊在觸碰到頂部後，就會依頂部的曲線改變形狀，在這款遊戲中，方塊一旦被放置，就會失去原有的形狀，所以想要一次消除多排方塊，就不用再等特定的「直條」方塊啦！



    當頂部填滿一排時，就會被消除，將方塊炸的粉碎的感覺很爽快哦！另外，在遊戲中還可以透過用方塊撞擊來收集「紅寶石」與「藍寶石」，紅寶石可以在失敗時用來接關，藍寶石則可將整個遊戲盤全部清空！



    玩到後來，方塊左右移動的速度會越來越快，快到難以掌控發射的位置，當方塊的高度累積到會被新方塊撞擊時，遊戲就會結束。



    「Journey」旅行模式玩法也是一樣，不過它是彩色版本的，每回消除就能累積右上角的進度，當進度滿載時，就可以進入下一個 Level，方塊的移動速度會隨著 Level 數的增加而變得越來越快。



    在首頁左上角可點開設定，可以開啟音效/震動效果、切換不同的視角。

    最後更新：01-24, 2022 下午 4:55

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