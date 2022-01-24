「Upscale.media」照片 4 倍放大工具！畫質增強還原更多細節！

大張的照片要縮小尺寸超容易，無論是使用專業的 Photoshop 或是一般的看圖軟體，甚至是小畫家都可以輕鬆的做到，，

可是要將小照片放大尺寸，還得不模糊，就真的需要一點修圖技巧了。

不過現在有很多厲害的 AI 技術可以幫助我們做到這件事，「Upscale.media」所提供的線上照片放大工具就是其中之一，只需要將照片匯入網頁中，數秒內即可自動將照片 2 倍或 4 倍放大，並且可透過增強技術保留照片中更多的紋理細節。

支援 png、jpeg、jpg 以及 webp 格式，尺寸在 1500×1500 以內的圖檔，除了可運用在照片外，各種類型的圖像基本上都可以使用，而且完全免費、無需註冊，放大後的圖片可直接保存到電腦中。

下面這張範例圖就可以看到，原圖放大與使用「Upscale.media」放大的差別囉！有圖片放大需求的朋友，可以來試試看。

使用方法：

開啟網頁後，可點擊「Uplaod Image」從電腦中選取要放大的照片，或直接將照片拖曳到網頁中，也可以貼上圖片的連結。





接著待數秒後，就可以在下方看到放大的成果，預設是沒有打開圖像增強功能的，可在下方自行將「Enhance Quality」切換成「On」。





預設是放大到 2x，若有需要可在下拉選單中切換到 4x。





最後點擊「Download Upscaled Image」即可將放大的照片下載回來。