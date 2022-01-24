「Upscale.media」照片 4 倍放大工具！畫質增強還原更多細節！

       

大張的照片要縮小尺寸超容易，無論是使用專業的 Photoshop 或是一般的看圖軟體，甚至是小畫家都可以輕鬆的做到，，

可是要將小照片放大尺寸，還得不模糊，就真的需要一點修圖技巧了。

不過現在有很多厲害的 AI 技術可以幫助我們做到這件事，「Upscale.media」所提供的線上照片放大工具就是其中之一，只需要將照片匯入網頁中，數秒內即可自動將照片 2 倍或 4 倍放大，並且可透過增強技術保留照片中更多的紋理細節。

支援 png、jpeg、jpg 以及 webp 格式，尺寸在 1500×1500 以內的圖檔，除了可運用在照片外，各種類型的圖像基本上都可以使用，而且完全免費、無需註冊，放大後的圖片可直接保存到電腦中。

下面這張範例圖就可以看到，原圖放大與使用「Upscale.media」放大的差別囉！有圖片放大需求的朋友，可以來試試看。

 
  • 網站名稱：Upscale.media
  • 網站網址：https://www.upscale.media/
    •  

    使用方法：

    開啟網頁後，可點擊「Uplaod Image」從電腦中選取要放大的照片，或直接將照片拖曳到網頁中，也可以貼上圖片的連結。



    接著待數秒後，就可以在下方看到放大的成果，預設是沒有打開圖像增強功能的，可在下方自行將「Enhance Quality」切換成「On」。



    預設是放大到 2x，若有需要可在下拉選單中切換到 4x。



    最後點擊「Download Upscaled Image」即可將放大的照片下載回來。

    最後更新：01-24, 2022 下午 3:39

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。