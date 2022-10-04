WebSite-Watcher v22.3 網頁變動、更新狀況監控工具！不放過任何一個小變化~
2022/10/4 更新：WebSite-Watcher 軟體版本更新至 v22.3 最新版。
一般 BLOG 或新聞網站都會有 RSS 可以訂閱，我們隨時可透過 RSS 來獲得新文章的通知訊息。不過一般網頁或購物網站如果上面的資訊有更新過的話，我們要怎樣才能第一時間得知更動的訊息呢？
每天固定開網頁人工檢查也可以，不過如果數量很多的話，會非常的累人。下面這個非常實用的網站監控軟體 WebSite-Watcher，可以幫我們自動監控每個指定網頁的一舉一動，，
軟體名稱：WebSite-Watcher
軟體版本：22.3
軟體語言：中文（多國語系）
軟體性質：30天試用版
檔案大小：180 MB
系統支援：Windows 7/8/10/11
官方網站：http://www.aignes.com/
軟體下載：Download 下載
WebSite-Watcher主要功能：
- 監控網頁是否更新
- 監控需密碼登入的網頁
- 監控論壇是否有新文章
- 監控RSS是否有新文章
- 監控新聞群組是否有新文章
- 監控zip或exe…的檔案大小與更新日期
以下以一個簡單的範例頁面來示範如何監控某個網頁的某一段文字或數字（價錢），WebSite-Watcher內建的過濾器可以選擇固定監控某幾個字，或略過某些你所選取的文字，方便我們不被頁面上其他亂七八糟的訊息所干擾，讓我們可以最快得知最想知道的訊息。
另外WebSite-Watcher還有一個相當方便的東西，就是可以匯入IE、Fiefox、Opera…等瀏覽器的書籤（我的最愛），我們可以直接用WebSite-Watcher來監控之前蒐集到的喜歡的網站，如果這些網站有發佈新訊息的話，WebSite-Watcher一樣會即時通知我們。
本文篇章：
一、新增要監控的網頁
第1步 當我們安裝好WebSite-Watcher軟體並重新啟動IE或Firefox瀏覽器視窗之後，會看到視窗右上角會多出一個長得像眼睛的小按鈕 ，當你要將某個網頁列為監控名單的時候，可以在該按鈕 上按一下滑鼠左鍵，再點選【加到書籤】。
第2步 出現WebSite-Watcher視窗後，先在「名字」欄位中輸入標題，然後再按一下〔確定〕按鈕，即可將該頁面列入監控名單中。
第3步 在桌面右下角的WebSite-Watcher圖示 上按一下，準備開啟WebSite-Watcher軟體主視窗。
第4步 我們可以在WebSite-Watcher視窗中看到剛剛的網頁目前正在監控名單中，我們可以隨時按一下上方的綠色按鈕 ，更新目前被監控的網頁的最新狀態。，
訪客留言：
11 Replies to “WebSite-Watcher v22.3 網頁變動、更新狀況監控工具！不放過任何一個小變化~”
官網有WebSite-Watcher 2019.19.1 免費版(限制功能)
一定要加到書籤才能監視網頁嗎?
我使用都沒加到書籤，不過有很多設定調了，都不會去理，明明沒更新卻一直顯示有更新。
一定要加到書籤才能監視網站嗎?
看論壇某作者發新帖須如何設定?
这个软件不错，挺强大了，就是有个问题一直无法解决，监控论坛上的帖子，帖子的浏览数和时间一直在变，这个不是我想监控的内容，我只想监控新增的帖子，怎么弄。望博主赐教。mail to: lzc983@qq.com，谢谢。
如果當要檢查 網頁 有帳號密碼 時候 該怎麼使用?
使用“網頁有密碼保護及要登入”
請問他這個過濾器助理就是看說 選取的文字 是否有變動
有變動就通知
那他有這個功能嗎?
就是 若變動的文字含有 “特價” 才通知 , 變成其他的不通知 或是
若變動的數字 =1000 的不通知
這樣可以嗎??
我愛 UpdateWatcher（www.flekdev.com）我使用它每天都在工作
還有 Check&Get software.
謝謝 Hero 提供的好用網站，這個很讚！！！
還使用這個好www.aotol.com 在線的,不用安裝