WebSite-Watcher v22.3 網頁變動、更新狀況監控工具！不放過任何一個小變化~

2022/10/4 更新：WebSite-Watcher 軟體版本更新至 v22.3 最新版。

一般 BLOG 或新聞網站都會有 RSS 可以訂閱，我們隨時可透過 RSS 來獲得新文章的通知訊息。不過一般網頁或購物網站如果上面的資訊有更新過的話，我們要怎樣才能第一時間得知更動的訊息呢？

每天固定開網頁人工檢查也可以，不過如果數量很多的話，會非常的累人。下面這個非常實用的網站監控軟體 WebSite-Watcher，可以幫我們自動監控每個指定網頁的一舉一動，，

軟體名稱：WebSite-Watcher

軟體版本：22.3

軟體語言：中文（多國語系）

軟體性質：30天試用版

檔案大小：180 MB

系統支援：Windows 7/8/10/11

官方網站：http://www.aignes.com/

軟體下載：Download 下載

WebSite-Watcher主要功能： 監控網頁是否更新

監控需密碼登入的網頁

監控論壇是否有新文章

監控RSS是否有新文章

監控新聞群組是否有新文章

監控zip或exe…的檔案大小與更新日期

只要有更新，就可以馬上通知我們去閱讀。當然把 WebSite-Watcher 用來監控網路購物或拍賣商品的價格或其他資訊，也相當方便。我們可以不用隨時盯著網頁看，當我們指定的欄位或文字、數字有更動的時候，WebSite-Watcher 都會自動跳出視窗通知我們。

以下以一個簡單的範例頁面來示範如何監控某個網頁的某一段文字或數字（價錢），WebSite-Watcher內建的過濾器可以選擇固定監控某幾個字，或略過某些你所選取的文字，方便我們不被頁面上其他亂七八糟的訊息所干擾，讓我們可以最快得知最想知道的訊息。

另外WebSite-Watcher還有一個相當方便的東西，就是可以匯入IE、Fiefox、Opera…等瀏覽器的書籤（我的最愛），我們可以直接用WebSite-Watcher來監控之前蒐集到的喜歡的網站，如果這些網站有發佈新訊息的話，WebSite-Watcher一樣會即時通知我們。

一、新增要監控的網頁

第1步 當我們安裝好WebSite-Watcher軟體並重新啟動IE或Firefox瀏覽器視窗之後，會看到視窗右上角會多出一個長得像眼睛的小按鈕 ，當你要將某個網頁列為監控名單的時候，可以在該按鈕 上按一下滑鼠左鍵，再點選【加到書籤】。

第2步 出現WebSite-Watcher視窗後，先在「名字」欄位中輸入標題，然後再按一下〔確定〕按鈕，即可將該頁面列入監控名單中。

第3步 在桌面右下角的WebSite-Watcher圖示 上按一下，準備開啟WebSite-Watcher軟體主視窗。

第4步 我們可以在WebSite-Watcher視窗中看到剛剛的網頁目前正在監控名單中，我們可以隨時按一下上方的綠色按鈕 ，更新目前被監控的網頁的最新狀態。