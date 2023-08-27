EZ CD Audio Converter 音樂轉檔、CD擷取燒錄、轉MP3工具
現在大部分人應該都已經很習慣 YouTube, Spotify, KKBOX 等線上音樂服務了，聽歌不再下載 MP3 也很少很少把珍藏的 CD 拿出來播了。不過 如果你偶爾還是需要處理一些音樂檔的轉檔、音樂 CD 擷取或光碟燒錄等等工作，也可試試看下面這個實用的專業工具。
EZ CD Audio Converter 提供三種主要功能，音樂轉檔、CD轉音樂檔、CD燒錄等，我們可以批次處理、修改大量音樂檔的標籤、檔案格式與其他屬性的設定，也能快速擷取音樂 CD 的內容、轉成 FLAC, MP3, AAC, M4A, WAV, Apple Lossless, Opus, DSD, ALAC, Ogg.. 等格式的音樂檔，方便傳到電腦、手機或汽車音響裡播放，，
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：EZ CD Audio Converter
- 軟體版本：11.1
- 軟體語言：繁體中文、英文..
- 軟體性質：全功能21天試用版
- 檔案大小：89.1MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：Poikosoft
- 軟體下載：Download 下載