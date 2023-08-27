EZ CD Audio Converter 音樂轉檔、CD擷取燒錄、轉MP3工具

現在大部分人應該都已經很習慣 YouTube, Spotify, KKBOX 等線上音樂服務了，聽歌不再下載 MP3 也很少很少把珍藏的 CD 拿出來播了。不過 如果你偶爾還是需要處理一些音樂檔的轉檔、音樂 CD 擷取或光碟燒錄等等工作，也可試試看下面這個實用的專業工具。

EZ CD Audio Converter 提供三種主要功能，音樂轉檔、CD轉音樂檔、CD燒錄等，我們可以批次處理、修改大量音樂檔的標籤、檔案格式與其他屬性的設定，也能快速擷取音樂 CD 的內容、轉成 FLAC, MP3, AAC, M4A, WAV, Apple Lossless, Opus, DSD, ALAC, Ogg.. 等格式的音樂檔，方便傳到電腦、手機或汽車音響裡播放，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： EZ CD Audio Converter

EZ CD Audio Converter 軟體版本： 11.1

11.1 軟體語言： 繁體中文、英文..

繁體中文、英文.. 軟體性質： 全功能21天試用版

全功能21天試用版 檔案大小： 89.1MB

89.1MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： Poikosoft

Poikosoft 軟體下載：Download 下載

軟體操作界面：

當然燒錄音樂 CD 的功能也有，只要一套軟體就可以輕鬆處理絕大多數音樂檔的管理工具。