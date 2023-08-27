EZ CD Audio Converter 音樂轉檔、CD擷取燒錄、轉MP3工具

現在大部分人應該都已經很習慣 YouTube, Spotify, KKBOX 等線上音樂服務了，聽歌不再下載 MP3 也很少很少把珍藏的 CD 拿出來播了。不過 如果你偶爾還是需要處理一些音樂檔的轉檔、音樂 CD 擷取或光碟燒錄等等工作，也可試試看下面這個實用的專業工具。

EZ CD Audio Converter 提供三種主要功能，音樂轉檔、CD轉音樂檔、CD燒錄等，我們可以批次處理、修改大量音樂檔的標籤、檔案格式與其他屬性的設定，也能快速擷取音樂 CD 的內容、轉成 FLAC, MP3, AAC, M4A, WAV, Apple Lossless, Opus, DSD, ALAC, Ogg.. 等格式的音樂檔，方便傳到電腦、手機或汽車音響裡播放，，

當然燒錄音樂 CD 的功能也有，只要一套軟體就可以輕鬆處理絕大多數音樂檔的管理工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：EZ CD Audio Converter
  • 軟體版本：11.1
  • 軟體語言：繁體中文、英文..
  • 軟體性質：全功能21天試用版
  • 檔案大小：89.1MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：Poikosoft
  • 軟體下載：Download 下載

軟體操作界面：

最後更新：08-27, 2023 下午 1:41

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *