注意！收到永豐信用卡「未核准交易」通知要你回傳簡訊，不是詐騙，是真的被盜刷了

昨天睡覺的時候手機收到一個奇怪的簡訊，內容如下：

永豐銀通知卡號末碼xxxx於2024年09月07日02:51未核准交易NT$0，確認是本人交易請回覆33190+身分證末三碼 (共八碼，例如身分證末三碼為123，則回傳 33190123)，回傳後請3分鐘後重新刷卡。若非本人交易請回覆55190+身分證末三碼 (共八碼，例如身分證末三碼為123，，

則回傳55190123)，並速撥卡片背面電話與客服聯絡。為確保用卡安全，請您24小時內回覆，不便之處，尚祈見諒。

剛開始以為是詐騙簡訊，查了一下很多人都說可能是詐騙，不過實際上他有我的手機號碼跟信用卡後四碼，看起來不是隨機亂發的那種詐騙簡訊，而是真實有我的個資的。

Img 4994

後來直接拿出我的信用卡、撥打卡片後面的客服電話，確定是永豐銀行發出的簡訊，而且確定是信用卡被盜刷了。

不過呢，因為這張卡片很久沒用了，很久之前早早就用永豐的「DACARD 大咖」信用卡管理APP把卡片的刷卡功能給「關了」，也就是暫停了所有國內國外的線上與實體刷卡權限，所以傳來的簡訊是寫【未核准交易NT$0】，雖然被盜刷但沒成功，因為第一時間就擋掉了。聯絡客服後，直接把卡片掛失不補發了。現金回饋越來越少，不用了。

大家如果有永豐銀行的信用卡也剛好收到類似的簡訊，先不用急，也不要按照簡訊內容回覆（因為有可能其他詐騙真的模仿類似方式來騙），直接拿出你的信用卡，撥打信用卡背面的客服電話去問問看就知道了。

最後更新：09-07, 2024 上午 8:58

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kjbrian

Author: 不來恩

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