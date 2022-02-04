想知道哪個 App 使用過手機的相機、麥克風？三步驟輕鬆查！

手機裡安裝了無數的 App，但每次安裝前你是否都有認真的了解它所需要的權限，並且適當的給予必須的權限呢？如果沒有這個習慣，，

請一定要花點時間檢查一下哦！若真的懷疑有 App 在偷偷使用手機的相機或麥克風，但又不知道到底是誰的話，其實只要到手機設定裡的「」中就能查看到相關的資訊。

想要使用這個查詢功能，必須先將手機升級到 Android 12 版本，打開「隱私設定」就能看到過去 24 小時使用的權限標籤，這裡會分別列出相機、麥克風以及位置三種權限的使用紀錄，點入就可以看到該權限的 App 使用時間序，包含使用的時間點與 App 名稱，並且會標記是在什麼狀況下使用，當有疑慮時，就可以立即開啟查看，馬上就能揪出偷偷使用的 App 囉！

另外 Android 12 版本也加入了相機、麥克風的使用提示功能，當有 App 在使用相機或麥克風時，就會在螢幕右上角的位置顯示「綠點」，下拉狀態欄就可以看到一個相機或麥克風的綠色圖示代表目前正在使用的功能，可幫助使用者了解相關功能的使用狀態。

如果你的手機還沒升級到 Android 12，也可以下載之前介紹過的「Access Dots」，它就可以在有任何第三方應用程式在使用手機相機鏡頭或麥克風時，在螢幕右上角出現綠點或橘點提示，並會記錄使用時間方便查詢。有需要的朋友可以參考看看。

操作方式：

開啟手機的「設定」，再點入「隱私設定」，就可以看到最上方的過去 24 小時使用的權限。點入想要查詢的權限，即可看到 24 小時內曾使用過的 App 列表，包含使用的時間點與使用時的狀態。