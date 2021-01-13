Access Dots 提醒你！正有某個程式在使用相機、麥克風（Android）

iOS 14 之後，加入了許多的新功能，其中也包含了隱私安全的強化，，

當有任何的 App 在使用相機鏡頭或是麥克風功能時，就會在螢幕右上角以綠色、橘色小點來提醒使用者，讓我們可以即時的注意到，以防有 App 在未知的狀況下啟用了相關的功能，默默竊取使用者的個人隱私。

Android 手機雖然沒有內建這樣的功能，不過我們可以透過「Access Dots」這個 App 來做加強，它的運作方式與 iOS 14 的一樣，當有任何第三方的應用程式在使用手機的相機鏡頭或麥克風時，就可以在螢幕右上角看到綠色或橘色的小點，程式還會保留使用的時間記錄以供查詢。

如果不喜歡綠色或橘色，在程式的設定中也開放給使用者自己做調整，可以利用調色盤選擇任何喜歡的顏色組合，顯示的位置也可以依喜好來做修改，包含前鏡頭的左側、右上角、左上角、右下角、左下角，自由度可說是相當高。

但如果想進一步調整小點的尺寸大小，或是想要讓小點出現在其它自訂的位置，就需要考慮付費支持開發者囉！程式要正常運作必須讓其長駐在背景執行，若有使用任何的優化功能，請記得要將「Access Dots」加入白名單中唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Access Dots

Access Dots 軟體語言： 英文

英文 開發人員： IJP

IJP 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 7.0 以上版本

Android 7.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Access Dots」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 安裝好後開啟程式，點擊 Access Dots 右側的開關。接著會引導到「協助工具」點入「已安裝服務」。

第2步 接著點入「Access Dots」點擊右側的開關後，按下「允許」給予必須的權限。

第3步 之後當有程式在使用相機或麥克風時，就會在指定的位置顯示綠點或橘點。

第4步 點擊主程式右下角的「齒輪」可進入設定，這邊就可以調整小點的顏色與位置。「Custom」與「SIZE」的調整為付費功能。

第5步 點擊最右下角的圖示就可以查看相關的使用紀錄了。哪一個程式在什麼時間點使用了多久，都會清清楚楚的記錄下來。