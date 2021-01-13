Access Dots 提醒你！正有某個程式在使用相機、麥克風（Android）
iOS 14 之後，加入了許多的新功能，其中也包含了隱私安全的強化，，
Android 手機雖然沒有內建這樣的功能，不過我們可以透過「Access Dots」這個 App 來做加強，它的運作方式與 iOS 14 的一樣，當有任何第三方的應用程式在使用手機的相機鏡頭或麥克風時，就可以在螢幕右上角看到綠色或橘色的小點，程式還會保留使用的時間記錄以供查詢。
如果不喜歡綠色或橘色，在程式的設定中也開放給使用者自己做調整，可以利用調色盤選擇任何喜歡的顏色組合，顯示的位置也可以依喜好來做修改，包含前鏡頭的左側、右上角、左上角、右下角、左下角，自由度可說是相當高。
但如果想進一步調整小點的尺寸大小，或是想要讓小點出現在其它自訂的位置，就需要考慮付費支持開發者囉！程式要正常運作必須讓其長駐在背景執行，若有使用任何的優化功能，請記得要將「Access Dots」加入白名單中唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Access Dots
- 軟體語言：英文
- 開發人員：IJP
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 7.0 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Access Dots」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 安裝好後開啟程式，點擊 Access Dots 右側的開關。接著會引導到「協助工具」點入「已安裝服務」。
第2步 接著點入「Access Dots」點擊右側的開關後，按下「允許」給予必須的權限。
第3步 之後當有程式在使用相機或麥克風時，就會在指定的位置顯示綠點或橘點。
第4步 點擊主程式右下角的「齒輪」可進入設定，這邊就可以調整小點的顏色與位置。「Custom」與「SIZE」的調整為付費功能。
第5步 點擊最右下角的圖示就可以查看相關的使用紀錄了。哪一個程式在什麼時間點使用了多久，都會清清楚楚的記錄下來。
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