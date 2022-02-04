教你兩招！用 LINE 傳送原圖、高畫質照片！

相信大家都有用 LINE 分享照片的經驗，不過為了提高傳送速度，預設的照片傳送畫質都是「標準畫質」，在手機上看一下是沒什麼問題，但若想要放大看一些細節，那壓縮過的照片解析度都是相當慘不忍睹的

其實 LINE 是有提供傳送高畫質照片的功能，如果希望傳送的所有照片都是高解析度的，那麼就可以直接到 LINE 的設定中做調整。

若只是偶爾需要傳送高解析度的照片則可以在傳送時將「ORIGINAL」選項勾起來即可，這樣對方在下載照片時，就可以選擇要保存解析度較好的或是堪用的囉！

不過所謂的高畫質與 ORIGINAL 原圖的解析度又不一樣，單次傳送所選取的原圖會保留照片 100% 的解析度，高畫質的話大概是壓縮了 70% 左右，標準畫質則大約壓縮了 50%，提供給大家參考

接下來就來搭配圖片分別示範兩種作法的操作方式，有需要的朋友可以一起來了解一下

一勞永逸！直接調整預設照片的傳送畫質：

開啟 LINE 主頁，由右上角點入「設定」，再點入「照片‧影片」





接著點入「照片的傳送畫質」，將標準畫質改為「高畫質」即可這樣之後傳送照片就會以高畫質來傳送了







在傳送照片時選取原畫質的方法：

若是偶爾才會需要傳送高解析度的照片，就可以在傳送照片時，將左側的「ORIGINAL」選項選取，即可單次傳送原解析度的照片給對方了





如果是用這個方法傳送的照片，當對方想要下載保存時，就會跳出詢問視窗，讓使用者選擇要下載原圖或是檔案較小的標準畫質囉！