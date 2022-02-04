教你兩招！用 LINE 傳送原圖、高畫質照片！

       

相信大家都有用 LINE 分享照片的經驗，不過為了提高傳送速度，預設的照片傳送畫質都是「標準畫質」，在手機上看一下是沒什麼問題，但若想要放大看一些細節，那壓縮過的照片解析度都是相當慘不忍睹的

其實 LINE 是有提供傳送高畫質照片的功能，如果希望傳送的所有照片都是高解析度的，那麼就可以直接到 LINE 的設定中做調整。

若只是偶爾需要傳送高解析度的照片則可以在傳送時將「ORIGINAL」選項勾起來即可，這樣對方在下載照片時，就可以選擇要保存解析度較好的原圖或是堪用的標準畫質囉！

不過所謂的高畫質ORIGINAL 原圖的解析度又不一樣，單次傳送所選取的原圖會保留照片 100% 的解析度，高畫質的話大概是壓縮了 70% 左右，標準畫質則大約壓縮了 50%，提供給大家參考

接下來就來搭配圖片分別示範兩種作法的操作方式，有需要的朋友可以一起來了解一下

一勞永逸！直接調整預設照片的傳送畫質：

開啟 LINE 主頁，由右上角點入「設定」，再點入「照片‧影片」



接著點入「照片的傳送畫質」，將標準畫質改為「高畫質」即可這樣之後傳送照片就會以高畫質來傳送了



在傳送照片時選取原畫質的方法：

若是偶爾才會需要傳送高解析度的照片，就可以在傳送照片時，將左側的「ORIGINAL」選項選取，即可單次傳送原解析度的照片給對方了



如果是用這個方法傳送的照片，當對方想要下載保存時，就會跳出詢問視窗，讓使用者選擇要下載原圖或是檔案較小的標準畫質囉！

最後更新：02-04, 2022 下午 5:15

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

訪客留言：

One Reply to “教你兩招！用 LINE 傳送原圖、高畫質照片！”

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。