「New Tab Cat」每次開啟新分頁，貓咪就會長大一點！趣味的新分頁計數器
「New Tab Cat」是一個有趣的新分頁計數器擴充功能，支援 Google Crhome 瀏覽器使用。預設每次打開新分頁都可以看到一個貓咪的圖案，隨著新分頁開啟的次數越多，，
極簡風格的設計，可快速加載頁面，如果不喜歡預設的貓咪圖案，還可以到設定中修改成其它的表情符號，例如改成其它的動物或是食物、人物等圖案，背景的顏色也能透過選色器選取自己喜歡的顏色唷！如果好奇自己每天開啟了幾次新分頁的話，可以來試試。
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：New Tab Cat 軟體版本：1.2 軟體語言：英語 軟體性質：免費軟體 檔案大小：57.66KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
之後開啟新分頁時，就會看到一個貓咪圖案，從很小開始，每開啟一次新分頁，貓咪就會越來越大。
將滑鼠游標懸停在貓咪圖案上方，就可以看到目前已開啟新分頁的次數。
如果想要換個圖案或是背景顏色，可點擊工具列上的「New Tab Cat」圖示，再點入「選項」。
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這邊就可以使用選色器更改背景顏色，或是手動輸入其它喜歡的 emoji 圖案。修改後記得按下「Save」保存設定，若有需要也可以到這裡按下「Reset count to 0」將計數器手動歸零。