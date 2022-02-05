「New Tab Cat」每次開啟新分頁，貓咪就會長大一點！趣味的新分頁計數器

「New Tab Cat」是一個有趣的新分頁計數器擴充功能，支援 Google Crhome 瀏覽器使用。預設每次打開新分頁都可以看到一個貓咪的圖案，隨著新分頁開啟的次數越多，，

這隻貓咪就會一點一點的長大，將滑鼠游標懸停在貓咪上方還可以看到截至目前為止已開啟新分頁的次數，每天午夜會自動重置。

極簡風格的設計，可快速加載頁面，如果不喜歡預設的貓咪圖案，還可以到設定中修改成其它的表情符號，例如改成其它的動物或是食物、人物等圖案，背景的顏色也能透過選色器選取自己喜歡的顏色唷！如果好奇自己每天開啟了幾次新分頁的話，可以來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：New Tab Cat 軟體版本：1.2 軟體語言：英語 軟體性質：免費軟體 檔案大小：57.66KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





之後開啟新分頁時，就會看到一個貓咪圖案，從很小開始，每開啟一次新分頁，貓咪就會越來越大。





將滑鼠游標懸停在貓咪圖案上方，就可以看到目前已開啟新分頁的次數。





如果想要換個圖案或是背景顏色，可點擊工具列上的「New Tab Cat」圖示，再點入「選項」。





這邊就可以使用選色器更改背景顏色，或是手動輸入其它喜歡的 emoji 圖案。修改後記得按下「Save」保存設定，若有需要也可以到這裡按下「Reset count to 0」將計數器手動歸零。