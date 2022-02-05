超優的兒童益智冒險遊戲！「星夜重圓」包含 17 種學習遊戲，還有真人發音！

       

「星夜重圓」是一款很優質的兒童遊戲，包含 17 種不同類型的學習遊戲，可以帶給小朋友各種不同面向的感官刺激！結合豐富的劇情，，

讓玩家們更可以更容易走入故事當中。在遊戲裡玩家成為一名尋找星星碎片的小王子，為了讓璀燦的星空能夠恢復成原來的模樣，展開一連串的冒險旅程！

在遊戲場景裡，每一個地點都是一種不同的遊戲類型，每個遊戲類型又分為 7 個關卡，不過除了第 1 關之外，其餘的關卡都必須收集足夠的天空石才能解鎖唷！遊戲類型都十分的有趣，以中文字為主，包含接詞、文字結構、句型迷宮等，另外還有圖像式的遊戲，例如找不同或將多張圖片依故事情節來排列出正確的順序等，玩法相當多元。

題目由淺入深，千變萬化，擁有超過 10,000 個圖文題目、100 種以上的難關，主要適合國小的學生來遊玩，當然低年級生還是需要家長在一旁輔助使用的。每道語文題目還搭配有真人發音，可以幫助小朋友加深對中文字的印象哦！

雖然此 App 推出的時間有點久遠，而且也許久沒有更新，不過測試 iOS 與 Android 版本都仍可正常運作，若想讓小朋友玩些手機遊戲打發時間，「星夜重圓」會是一個蠻不錯的選擇。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：星夜重圓
  • 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文
  • 開發人員：Starwish Little Prince Studio Limited
  • 官方網站：http://reunion.little-prince.com.hk/website/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 2.3 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    進入遊戲之後，可以看到一大片的遊戲場景，找到左下方帶有「星星」標示的青蛙池，就是第一個可以挑戰的遊戲類型，當完成遊戲挑戰後，其它的遊戲類型也會陸續的解鎖。



    點入就可以看到它的關卡主題，不過只開放第一個關卡可以挑戰，其餘的都必須等收集到足夠的天空石才能解鎖。



    每一個遊戲類型都會有一個關主，這邊就會推進一些劇情的發展，如果不想看的話可點擊右下角的「略過」直接進入遊戲的環節。



    每一種遊戲第一次挑戰時，都會有相關的玩法說明。



    了解玩法後，就可以開始挑戰啦！第一種遊戲類型是接詞，要配對正確的詞語才可繼續往下走。例如下圖，腳下的「小」就必須接「孩」，以此類推，成功接詞的話就會有真人發音唸出正確的答案。



    挑戰成功就可以收集到天空石以及金幣。



    接著就會陸續的解開其它不同的遊戲主題。



    每一種遊戲都很有趣，就算是大人朋友也會覺得很好玩哦！



    除了語文類的遊戲外，也有圖像類的。像下圖就是必須依主題來排列出圖像正確的順序，以下圖來說，主題是「上學」，那就必須先起床、穿衣，然後才是出門上學。排好順序後，再點按下方的「OK」手勢，就能查看正確與否。



    最後要提醒大家，因為開發商在香港，所以預設的語音語言是「粵語」，記得先到右上角的設定中修改成「普通話」哦！

    最後更新：02-05, 2022 下午 3:57

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