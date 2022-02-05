「illust STAMPO」超可愛手繪插圖免費下載！同一張圖都有多種微小變化可選擇！

「illust STAMPO」是一個提供免費手繪插圖的網站，目前已收錄有超過 20 個角色，分佈在 30 多個主題當中，包含感謝、祝賀、道歉、生氣、傷心、微笑、放鬆……等可以使用角色來尋找需要的插圖素材，也可以使用主題分類來篩選特定情境的插圖內容。

這些手繪插圖其實都是由 TOPECON HEROES 所設計的 LINE 貼圖，不過開發者認為，即使是在 LINE 上販售也埋沒了這些貼圖，所以就將這些可愛的插圖開放給所有的人免費下載使用，無論是個人或是商業用途皆可，可以運用在網路、影片、印刷品等各種地方，但一次最多不可使用超過 20 個

若有超過 20 個以上的使用需求，網站上也有提供三個使用條件，只要滿足其中之一就能免費使用超過 20 個插圖，更多詳細的說明，可到網站的「使用規約」中查看每一張插圖都有提供 PNG、JPG、SVG 以及 AI 格式可下載，如果是不擅長操作繪圖軟體的朋友，網站上也有為每一張插圖提供多種不同大小與設計可選擇，像是去除邊框、去除文字或只留下線圖等變化，下載後不需太多複雜的編輯就能直接使用，有需要的朋友都可以嘗試看看

網站名稱：illust STAMPO 網站網址：https://stampo.fun/

網頁畫面：

開啟網頁後，在上方就可以看到分類主題以及角色列表，點開分類主題右側的「向下箭頭」可展開更多





點入主題或是角色，就可以看到更多的插圖不過因為開發者是日本人，所以插圖上運用了很多的日文字





點入想要的插圖後，在左側就可以選擇圖檔格式、尺寸以及有五種不同的設計，選取後可立即在右側看到變化





設計的變化都不會很大，像是去除文字、去除邊框或是只留下線圖等調整好需要的狀態之後，就可以點擊左側的「DOWNLOAD」將圖檔下載回來或者也可以直接點擊「Ai」下載 AI 檔來做編輯