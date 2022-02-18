「咔咔 Camera」一次擁有 500 種濾鏡！即選即拍、免修圖！

       

「咔咔 Camera」是一款別具一格的即時濾鏡相機，有 20 種的主題，每個主題各有 25 款的濾鏡可選擇，讓你一次就能擁有 500 種特殊又有個性的濾鏡效果，在拍照當下就能選用，即選即拍，不需特意修圖就能獲得一張超好看的照片

不過選項一多，有些朋友就會開始擔心選擇障礙了對吧！這款相機 App 就貼心的提供了隨機按鈕，當不知道該選哪個好時，就給它按下去，即可像打開驚喜包一樣，讓程式隨機幫你選擇一款，無論挑到哪一種都絕對不遜色唷！要是真的不喜歡的話，再換一款就 ok 啦！

相機有提供倒數拍照、觸控拍照、邊框模糊以及暗角的附加功能，也可以調整拍照比例，有 3:4、1:1、9:16 三種比例可選擇，另外在拍照後除了可以更換濾鏡效果外，也有提供美膚的功能可以調整，不管是拍風景還是拍人像都好看！不過免費版本在拍照後，右下角會印有浮水印，在意的朋友就請自行衡量囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：咔咔 Camera
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Button Software,Inc
  • 官方網站：http://www.gpower.co/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟 App 後，就可以直接拍照，點擊右下角的圖示可展開濾鏡選單，再次點擊所選擇的濾鏡則可調整濾鏡強度。

    如果不知道該選哪個好，就可以點擊「隨機按鈕」讓程式幫你挑一個



    按下中間的「桃紅色」按鈕即可拍照，拍照後可立即分享，如果覺得拍得不好，也可以直接刪除重拍



    點擊影像畫面左上角的位置，可展開更多功能，包含倒數拍照、照片比例、模糊、暗色、觸控拍照



    點擊左下角的圖示可進入程式內建的相簿，可看到所有透過咔咔拍攝的照片



    點開照片就可以再重新選取不同的濾鏡，或是使用其它的美膚、模糊、暗角等編輯功能

    最後更新：02-18, 2022 下午 5:10

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