[限時免費] PaperCal 極緻擬真的紙質行事曆 App

       

有了智慧型手機後，很多人可能家裡都沒有再出現紙本的日曆或是行事曆、筆記本了吧？不知道你是否會有點懷念那動手翻頁的感覺呢？目前限時免費中的「PaperCal」就是一款極緻擬真的紙質行事曆 App，無論是介面的設計或是翻頁時的動畫，，

都十分的逼真，就差沒有音效了，讓人忍不住想一直嘗試翻動的感覺。

其提供多種的瀏覽模式，包含年曆、月曆、週曆還有日曆，可因應不同的查詢需求來做切換，除了預設的白底橫條紙張外，還有內建 30 多款的主題可以選用，有多種不同的花色設計，喜歡亮色系或是偏好暗色系，都可以隨著心情來做不同的變換。

「PaperCal」在初次使用時，就可以選擇與原本的行事曆同步，直接無痛移轉接續使用，並可選擇加入其它想要的日曆內容。新增事項也非常容易，除了一般的日程事件外，也可以加入重覆型的任務提醒，可選擇每日、每 2 日、每週、每 2 週、每月、每年等多種不同的提醒間隔，基本上的操作都是很直覺的唷！

如果想要更方便查看的話，它還有提供桌面小工具，可擺放週曆、當日行程 + 小月曆或是僅顯示當日行程，小工具的背景主題會隨著主程式一起變動，可為你的手機桌面帶來更多不同的樂趣哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：PaperCal
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Johan Burgler
  • 官方網站：http://www.shadowbit.com/PaperCal.html
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PaperCal」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    iPhone 的畫面是窄了一點，如果是在 iPad 擺橫向使用的話，那個筆記本、行事曆的感覺會更加真實。從左或右向中心滑動時就可以看到它翻頁效果，是不是相當的逼真呢？



    在下方可以切換到年曆、月曆，還有日曆的瀏覽模式，翻頁效果一樣很棒！



    點擊日期旁的「＋」就可以新增事件或重覆的任務。程式內建有 5 種顏色可以來幫助區分不同類型的事件或任務。



    在「Search」功能中，就可以使用顏色來篩選查找特定類型的事件或任務，也可以使用關鍵字或是任務執行狀態來查找相關的事項。



    切換到最右側的「Settings」中，就可以在「Theme」裡找到許多的不同的花色主題，也有許多的設定，包含字體大小、一週的第一天、日曆內容、提醒時間等設定可做調整。



    如果選擇亮色系的背景主題，但又覺得顏色過深的話，可以調整設定中的「Soft Pastel Effect」。



    最後就是小工具的部份啦！有三種尺寸可以選擇，背景也會跟著主程式來變換，感覺相當不錯哦！

    最後更新：02-19, 2022 下午 1:56

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