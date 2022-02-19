「Can It Cube 3D」空間邏輯解謎遊戲，你能拼回被展開的立方體嗎？

       

「Can It Cube 3D」是一款看起來設計很簡單的小遊戲，玩家最主要的目的就是將一堆被展開的立方體重新拼回去，將平面的方塊選取後，，

它就會自動嘗試組合，將關卡中所有的平面方塊都組成一個個立方體就能過關啦！

聽起來好像很容易，不過如果對立體空間沒有概念的話，玩起來是很容易失敗的，但失敗也無所謂，遊戲並沒有設計什麼生命值或是步數的限制，失敗了重來就可以了。有的關卡只需組合一個立方體，但有的關卡則可能會需要組合三個甚至四個、五個以上的立方體，當展開的平面方塊都緊靠在一起時，哪些才是同一個立方體的面，就得好好思考了。

只要其中一個選錯了，最後就肯定會有一個立方體是組不起來的，開發者可沒有為玩家準備提示，全部都得靠自己來完成，感覺是不是很有挑戰性呢？喜歡挑戰自我極限的朋友，可以來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Can It Cube 3D
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Burak Ozguney
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Can It Cube 3D」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    遊戲畫面：

    這款遊戲雖然沒有提示也沒有教學，但其實只有一個立方體的關卡，都算是教學關，讓玩家可以了解哪些方塊圖形組合是可以變成一個立方體的。將所有的一筆畫選取後，程式就會自動嘗試組合立方體，可成功組成即可過關。



    有了第一關的經驗後，第二關就相對簡單了吧，只要一個十字架的圖形就能組成一個立方體。



    只要選取了 6 面方塊，程式就會自動嘗試組合，無法組合就會還原為平面狀態。



    當一個關卡中不止有一個立方體時，選取方塊時就要特別注意了，不可有落單的方塊，或是留下的方塊無法組成立方體都是失敗的，必須點擊右上角的按鈕重新開始。

    最後更新：02-19, 2022 下午 2:54

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