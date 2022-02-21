「DOTOWN」近 700 張粗點像素圖片免費下載，出自前任天堂設計師之手！

       

「DOTOWN」是一個專門提供粗點（粗ドット）像素圖片素材的網站，這樣的風格在遊戲中經常可以看到，雖然這些粗點圖片乍看之下會有些抽象，，

不過只要加入一點想像力，就能理解圖片所帶來的訊息唷！

這個網站是由前任任天堂設計師前田高志帶領的設計團隊所推出，目前約有近 700 張的圖片可下載，皆為去背的 PNG 圖檔格式，可輕鬆的使用在網頁、廣告 Banner、傳單等設計中，甚至也可以拿來做為刺繡或是拼豆時的參考圖。

網站上有提供關鍵字搜尋功能，也有蠻清楚的分類目錄，包含季節、運動、人物、食物、動物、植物、車輛、城巿等，另外也有列出一些主題標籤，讓使用者可以用更多不同的方式來查找圖片。所有的圖片都開放免費下載，並允許商業使用，無需標註來源，不過還是有一些禁止事項，例如不可直接販售圖當、不可做為商標註冊等，更多詳細的規定，可到網站的「ご利用について」頁面中查看。

 
  • 網站名稱：DOTOWN
  • 網站網址：https://dotown.maeda-design-room.net/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，在上方可使用關鍵字來搜尋，不過只接受日文，在左側可有分類目錄以及主題標籤可以使用。



    粗點的像素風格真的很需要想像力吧？XD，不過雖然很粗略，但也不會看不出來是什麼，童趣十足。



    點入想要的圖片素材後，就可以在下方點擊「DOWNLOAD」將圖檔下載回來。

    最後更新：02-21, 2022 上午 11:13

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