「股票抽籤鬧鐘」有股票抽籤機會，馬上通知你！還有為股巿小白準備的超實用教學！

       

有在股巿中打滾的朋友都知道，除了每天可以在股巿裡買進賣出股票外，另外就是可以透過新股的抽籤機會來小賺一筆，，

通常證券 App 裡都會有提供相關的訊息，如果沒有的話也可以向營業員詢問，如果想更主動掌握這類的股票抽籤資訊，也可以讓「股票抽籤鬧鐘」來提醒你哦！

只要安裝好「股票抽籤鬧鐘」並開啟通知功能，之後當有新的股票抽籤機會，就可直接透過推播收到通知啦！在 App 裡有提供詳細的抽籤資訊，包含申購開始與結束日期、抽籤日期以及上巿日期，還有申購價、準備金等資訊可以參考。

而針對不了解股票抽籤的新手朋友，也有提供相當詳細的教學說明，像是參與抽籤的流程、什麼人才能參加、要準備多少錢等等問題都可以在 App 裡找到解答。另外還有一些跟新股有關的新聞也都會一併幫大家整理在其中，可以做更進一步的了解。

雖然抽股票很看人品，大多抽中的機率不高，但每回只要花 20 元的手續費就能買個希望其實也不錯，資金上還足夠的話，都可以考慮參加一下，當然也要考量一下價差划不划算啦～提供給各位參考囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：股票抽籤鬧鐘
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Pin Jyun Lin
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「股票抽籤鬧鐘」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    初次開啟 App，需「允許」傳送通知的權限，這樣才能確實的收到 App 的推播通知哦！另外想要使用完整的功能必須登入 FB 或 Apple 的帳號，當然也可以先點下方的「先逛逛」進入看看再決定。



    進入後就可以看到目前可以抽籤的股票資訊，上方還可以切換到已進入「抽籤」程序的股票。



    如果對股票抽籤很沒概念的話，可到「教學」裡看看，解說都很淺顯易懂哦！「新聞」裡則會將與股票抽籤相關的資訊收集在這裡，可了解更多。



    若覺得 App 合用的話，就可以到「個人」頁面中，開啟「新股上巿提醒」，不過這個功能必須登入帳號才可使用，按下「確定」後就會引導到登入畫面了。完成登入後，就可以不再錯過任何的股票抽籤機會啦！

    最後更新：02-21, 2022 下午 12:21

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