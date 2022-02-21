「變形數獨 5」加入不規則拼圖元素的數獨！是變簡單還是更困難？

看到「變形數獨 5」你是不是認為這款遊戲前面應該還有 1~4 代呢？答案是「沒有」，5 指的是它的遊戲板為 5×5 的大小，數獨遊戲中用到的數字是 1~5，，

而裡頭的拼圖也是由 5 個方塊所組成，所以並不是第 5 代的意思啦！

如果你之前就喜歡玩數獨，那麼這款遊戲你肯定也會愛，在數獨的基本規則下，加入了方塊拼圖的元素，每一關的遊戲板中都會劃分為 5 個方塊，除了每一行、每一列的數字不可重覆外，每個方塊中的數字也不能重覆，這就是此款遊戲最重要的規則。

每一關在開始時都會預先給 4~6 個數字，而其餘的空格就留給玩家來填滿，每關都只會有一個正確的答案，在猜題時並沒有輔助提示，必須等填完後，再進行檢查。關卡的內容都是由程式隨機產生的，所以只要你喜歡，它可以一路陪伴你到天荒地老唷！

雖然增加了不規則拼圖的條件，不過因為它畢竟只有 5×5 的大小，比起一般版本的 9×9 數獨來說，其實是比較簡單一些的，但仍然保有一定程度的挑戰性，很適合低年齡層或是初次接觸數獨遊戲的初學者來玩哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：變形數獨 5 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文 開發人員：Thingking Land 官方網站：https://thingkingland.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：必須網路連線使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「變形數獨」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，就可以看到一個隨機產生的謎題，會預先放置一些灰色的數字。遊戲板上每一行、每一列都需填入 1~5 的數字，五個不同顏色的方塊，也必須分別填入 1~5，但還是必須符合不重覆的原則。以下面這個關卡來看，以綠方塊的 3 為中心劃出十字的範圍都不能再放入 3，所以橘方塊的 3 就只能在左下角的位置。點擊空格即會出現數字鍵盤，輸入需要的數字即可。





接著再將現有 3 的位置都劃出十字後，就可以看到藍方塊的 3 只可放在右下角的位置，接著紅方塊的 3 也只有一個位置可以擺放，那麼最後黃方塊的 3 也就解開了。





以此類推，將所有的格子都填入數字後，按下「檢查」就可以知道是否完全答對了。再按下「新題」就可以獲得新的謎題囉！