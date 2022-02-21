家裡有用不到的東西嗎？快到「全國不用品藏寶地圖」幫它尋找第二個家！

過了一個年，大家肯定…應該…沒有意外的話…都幫家裡大掃除了吧？每次大掃除總能整理出一大堆的東西，然後就陷入了一種，，

這好像還能用，丟了好可惜的鬼打牆循環，某些東西可能就又會被塞回去儲藏室或是櫃子裡，然後明年大掃除時，這個狀況又會再來一次。

其實那不是我們有囤物癖，我們只是惜物而已，如果東西還能用，但家裡真的不需要了，除了丟掉外，幫它們找第二個家也是一個方法。行政院環保署就有推出一個「不用品再使用及維修站藏寶地圖」網站，裡頭列出了全台各縣巿超過 4,000 個二手物的店家資訊，讓我們可以方便的查找附近相關的舊物回收據點，讓手邊的不用品都能有被再使用的機會。

二手物的類別包含玩具、電器、家具、書籍、舊衣以及 3C 用品等，可用縣巿地區來進行篩選，在地圖上直接顯示店家位置，並提供詳細的地址、電話、可接收的物品種類等資訊供民眾參考哦！

而除了將用不到的東西回收或送到二手商店外，其實也可以加入一些地區性的社團，像 Facebook 上就有很多我是 XX 人的社團，大多都可以進行贈物或換物的活動，不過還是務必遵守各社團的相關規則啦！

最後無論選擇用什麼樣的方式來分享不用品，都是為了環保出一份力，希望所有的東西都能去到它最適合的地方，讓真正需要的人可以繼續使用，才發揮它最大的效用，我想不浪費就是我們能為地球做到的最基本的事吧！

操作畫面：

開啟網站，可在左側設定縣巿地區，並勾選想要查詢的二手物類別後，按下「送出查詢」。





在地圖上就會顯示相關的二手物店家，點擊圖示即可查看更詳細的店家資訊。





如果不習慣看地圖，也可以在上方切換到「列表顯示」，就可以用列表的方式來查詢，上方一樣可以使用二手物類別與縣巿地區來進行篩選。





另外在「縣巿藏寶圖」中，也可以看到各縣巿各自所推出的相關服務，有興趣的朋友也可以到這裡來幫不用品尋找第二春哦！