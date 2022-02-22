「RingRing」匿名交友新體驗～早上叫醒你的除了鬧鐘，還有新朋友！

       

與新朋友聊天對你來說，是一個難以跨越的鴻溝嗎？不妨來試試，從叫他起床開始吧！😏

「RingRing」是一款很有趣的匿名交友 App，，

將鬧鐘加入了交友的元素，只要在每天晚上 12 點前先錄製好一段語音，就能進行隨機配對，隔天早上叫醒你的除了鬧鐘，還可以聽到一位新朋友所錄製的語音內容。

因為無法預期對象是誰以及語音內容是什麼，會讓人超級期待早晨的來臨，讓你再也不會懶床啦！如果新朋友的聲音你很喜歡，就可以送出邀請加入好友，之後就在聊天室裡就能透過文字繼續聊天囉！

在初次使用時，程式就會提供許多的頭像與名稱組合讓使用者選擇，在整個使用的過程中可完全保持匿名狀態，不需上傳照片，也不用透露任何的個人資料，聲音將是你帶給對方的第一印象。

不過程式配對完全是隨機的，目前也沒有提供配對性別意向讓使用者做選擇，如果有什麼特別的期待，那大概就是得看緣份了😎，提供給大家參考，有興趣的朋友可以來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：RingRing – 起床鬧鐘交友軟體
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：CMoney TECHNOLOGY CO.,LTD
  • 官方網站：https://www.cmoney.tw/app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「RingRing」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟 App 會有一些簡短的介紹，按下「開始使用」準備體驗這特別的交友方式吧！



    接著要先來選擇頭像與名稱，完全都是隨機產生的，如果不喜歡的話，可點擊「切換」更換一個。按「下一步」後，設定性別。



    然後打開推播通知與麥克風權限，才能順利的使用哦！



    接著，按下「立即開始」設定好需要的鬧鐘時間，按下「下一步」。



    長按「麥克風」圖示，就可以錄下 10 秒的語音。錄完後可播放試聽，覺得 OK 的話，按下「確定，開始配對」。



    接著系統就會開始進行隨機配對囉！



    完成設定後，就可以安心的入睡啦！期待明天早晨的驚喜吧！早上鬧鐘響起後，有 5 分鐘的時間可以點擊「聆聽錄音」，如果超過時間沒有點擊，就會錯過啦！不想與緣份擦肩而過的話，千萬不要賴床啊！



    聽完新朋友的語音內容後，如果覺得喜歡，就可以按下「❤」邀請成為好友。如果對方也同意加好友，之後就能切換到「好友聊天」頁面中，與對方文字聊天囉！不過想要聊天的話，必須先登入帳號，登入後仍可保持匿名狀態，不用擔心唷！

    最後更新：02-22, 2022 上午 11:34

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