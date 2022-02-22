Formas 幾何圖形繪畫挑戰！結合物理與邏輯的考驗！

「Formas」是一款來自西班牙的繪畫益智解謎遊戲，一共有 50 個關卡，玩家必須在限定的區域中繪製一個圖塊，，

在某些關卡中甚至還需要避開接觸到一些其它的目標圖形，讓圖塊的繪製更具有挑戰性！遊戲結合了物理與邏輯的考驗，所繪製的圖塊在產生後，都會受到重力的牽引，需考量關卡地形的不同與謎題的要求來調整圖塊的形狀，有時還需考慮擺放的位置與繪製的順序。

難度整體來說不算太高，任何年齡層的玩家都可以來挑戰！沒有步數或生命值的限制，失敗了隨時都可以重頭來過，每回的嘗試都可以為下一次的挑戰累積經驗唷！喜歡解謎遊戲的朋友，快一起來玩玩看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Formas 軟體語言：英文 開發人員：CASUAL NINE SOCIEDAD LIMITADA 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 / Andorid 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在遊戲中出現新的元素時，都會有像下圖的說明教學。在遊戲畫面上半部的藍色區域就是繪圖區，需在這裡繪製產生圖塊後，覆蓋下方的「六邊形」目標。





「正方形」是必須避開的目標。





如果判斷不夠準，就可能會不小心壓到「正方形」唷！只要點擊圖塊就可以重新繪製。





關卡的挑戰將會越來越多，地形也會有更多不同的變化。有些關下會在右側顯示「白點」，代表可繪製的圖塊數量，如果沒有特別標示就只可畫一個圖塊囉！