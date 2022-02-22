「Max」一隻會打電話提醒你吃藥的狗狗、貓咪還有小雞！

       

人到了一個年紀之後，每天不是要吃點保健食品、維他命，就是得要吃點藥，，

什麼降血壓、降血脂、降血糖的……彷彿就要被各種藥物給淹沒，但生活如此的忙碌，偶爾忘了服用也是難免的，如果不想再忘記的話，可以讓這隻名為「Max」的狗狗來提醒你！

「Max」是一款吃藥的提醒工具，它的設計很可愛，除了會透過推播通知外，當過了 5 分鐘還沒點入 App 確認服用的話，就會再改用「電話」的方式來加強提醒，此時必須將電話接起來才會停止響鈴，讓你無法忽略它的存在。

預設的主要角色是一隻叫做 Max 的狗狗，如果不喜歡狗狗的話，還有貓咪 Katherine 跟可愛的小雞 Chuck 可以選擇，桌面上的 App 圖標還會隨著角色而改變哦！無論是吃一般的保健食品或是藥物都可以透過它來做提醒，甚至也可以拿來提醒喝水哦！

提醒的頻率選項相當豐富，除了每天之外，也可以設定天數間隔，或是每星期幾才服用，例如有些藥可能兩天或三天才需要吃一次，就可以採用天數間隔。另外若是用於女性避孕藥的提醒，也可依生理期的週期天數來設置提醒，整個功能算是蠻個人化的囉！有需要的朋友可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Max(馬克斯) – 吃藥提醒
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Artify Inc.
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 7.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    初次開啟時，可選擇喜歡的動物角色，有狗狗、貓咪與小雞，左右滑動可選擇，點擊下方的按鈕確定。App 的圖標跟提醒音效都會隨角色而改變。



    接著幫自己設定一個暱稱後，按下「繼續」，就可以再按下「我想開始」建立自己的吃藥提醒。



    輸入藥名後，預設是「每天」提醒，可點入「自訂」調整其它需要的提醒頻率。



    接著再來設定提醒的時間，預設一日 3 次，點擊「x」可刪除，左下角的「加提醒」可增加更多的提醒次數。點入即可修改時間。



    完成設定後，就可以在列表中看到提醒排程。點擊下方的角色圖案，再點擊「我要加藥」可再新增其它的吃藥提醒。



    當時間到時，就會推播通知提醒你該吃藥囉！服用後，記得到 App 裡按下「服用」留下記錄。



    點擊「服用」後，就可以在右下角的「人像」頁面中，看到所有的服藥記錄。



    如果提醒時間過去 5 分鐘，還沒到 App 裡標記「服用」的話，就會再使用「電話」通知，必須接聽才可停止響鈴。話筒真的會有聲音哦！點擊「Max」就可以開啟主程式了。



    若不小心點錯了，只要再次點擊排程，就可以點選「我還沒吃（還原）」來刪除紀錄囉！

    最後更新：02-22, 2022 下午 4:46

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