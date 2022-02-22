來聽聽鯨魚在海裡唱歌的聲音～「Pattern Radio：Whale Songs」

你知道，鯨魚會唱歌嗎？「Pattern Radio：Whale Songs」是一個由 Google 與美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）太平洋島嶼漁業科學中心（PIFSC）的海洋研究學家 Ann Allen 所合作創立的網站，在這裡透過 AI 分析超過 17 萬個小時的水下錄音，，

最後整理出超過 8,000 個小時的水下錄音，這其中就包含了各種鯨魚唱歌的聲音。

網站上以頻譜圖將這些聲音可視化，並可搭配熱圖來使用，亮點的位置就有可能是鯨魚所發出聲音的片段，還可以利用滑鼠滾輪放大時間線，讓你更容易找到那些鯨魚的聲音哦！另外，網站上有特別列出一些研究員的導覽片段，可跟著不同的研究員來聆聽一些特殊情境下的鯨魚聲音。

水中的聲音本來就可以帶來寧靜的感覺，加上時不時傳出的鯨魚叫聲、其它魚類或船隻的聲音，甚至還有一些未知的聲音混雜在其中，聽起來真的超級療癒的！當做工作或學習時的背景音來聽感覺還不錯，好奇的朋友可以一起來聽看看唷！

網站名稱：Pattern Radio：Whale Songs 網站網址：https://patternradio.withgoogle.com/

網頁畫面：

進入網站後，按下「START EXPLORING」即可進入播放器。





點按下方的「▶」就能開始收聽。





使用滑鼠滾輪或是點擊右下角的「＋」都可以放大時間線，根據下方的熱圖顯示，有亮點的位置就可能是鯨魚發出聲音的片段唷！





展開上方「Select tour」下拉選單，可以看到一些研究員的導覽，按下「BEGIN TOUR」就能直接跳到特定的片段，可搭配文字解說來聆聽哦！