「Study Timer」簡單好用的學習打卡記錄器

       

你正在準備某個重要的考試嗎？是否會好奇自己每天花在學習的時間有多少呢？「Study Timer」就是專為考生所設計的學習計時器，使用上非常簡單，就像打卡一樣，當開始學習時就啟動計時器 Check in 簽到，結束時，再按下 Check out 終止計時即可

時間的統計以日為單位，一天當中若有多個學習打卡時段，程式會自動加總計算，在統計頁面中，就能看到一整個星期每天的學習時數以及總時數囉！在啟動與結束計時的時候，桌面上的 App 圖標還會跟著變換，平常的狀態是綠色的「CHECK IN」圖標，當開始計時時則會變成紅色的「CHECK OUT」圖標，提醒使用者目前正在計時中。

除了用來計算學習的時間外，如果你是在家工作者，也可以拿來記錄自己的工作時間唷！有需要的朋友可以參考看看

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Study Timer
  • 軟體語言：英文,韓文
  • 開發人員：Artify Inc.
  • 官方網站：https://artifyinc.github.io/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Study Timer」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝
    •  

    操作畫面：

    開啟 App 後，按下「Check-in」即會記錄開始學習的時間，並進行計時此時，桌面的 App 圖標就會變成紅色的「CHECK OUT」提醒你正在計時中



    當學習結束後，就可以再打開 App，按下「Check-out」結束計時，此時桌面上的 App 圖標就會變回原本綠色的「CHECK IN」囉！



    一天可記錄多段的學習時間，時間統計以日為單位，點入右上角的「Stats」就可以看到一週的統計數據，點入日期還可以查看當天的學習時段紀錄

    最後更新：02-23, 2022 上午 11:14

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