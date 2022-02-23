「Match Triple Ball」超殺時間的立體三消配對遊戲，小心不要上癮哦！

「Match Triple Ball」的玩法是一種很常見的三消配對遊戲，就像之前介紹過的「方塊大師」或是「Tile Cat」，透過配對 3 個相同圖樣的方塊就能消除，將遊戲板上的方塊都消除即可過關，不過這款遊戲將畫面與物品都 3D 立體化，在遊戲時可帶來更有趣的視覺效果

所有待消除的物品都被放置在一顆像水晶球的透明球體當中，透過轉動球體來翻動並找尋其中相同的物品，選出 3 個一樣的就能消除，不過放置區的位置有限，最多只能放入 7 個物品，如果放置區滿了還無法消除清出空位，遊戲就算挑戰失敗啦！

物品的種類會隨著遊戲的進行越來越多，達到一定的程度就會解鎖加入新的物品，種類非常多元，蔬果、食物、玩具、文具、工具、動物……等各式各樣都有。

因為它們都是立體的狀態，不同的角度看起來可能就會長得不一樣，還有些物品的顏色相似，都需要仔細的比對搜索，才不會選錯

每隔幾關都還會有比較有挑戰性的關卡，除了關卡的挑戰時間給得比較嚴格外，裡頭的物品也會設計的相似度很高，或是運用迷幻的花色來增加難度，相當有趣！遊戲中還可獲得各種的道具，像是凍結秒數、幫助消除一組物品等，基本上是一款可以輕鬆玩的遊戲，適合各種年齡層來玩唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Match Triple Ball 軟體語言：英文 開發人員：LIHUHU PTE. LTD. 官方網站：https://lihuhugames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊首頁下方的按鈕就可以進入關卡所有的物品都會被放置在透明的球體之中，點擊即可選取，湊齊 3 項相同的物品即可消除





上下左右滑動即可轉動球體





將物品通通都清空後即可過關透過遊戲可累積上方的「胡蘿蔔」能量，集滿就能解鎖新的物品包





從 2 關開始，上方就會出現倒數計時器，必須在限時之內將所有的物品都清空





在首頁上方有兩個寶箱，一個是玩到一定關卡數就能開啟的寶箱，一個則是透過累積星數才可開啟的寶箱，都可以獲得一些道具或是金幣





玩到特定的關卡就可以解鎖更多不同的主題，可在首頁點入「THEMES」更換，部份主題需使用金幣來解鎖





隨著遊戲的進行除了會加入越來越多不同的物品外，每隔幾關也會出現一些特別的關卡，像是花色相當複雜的復活節彩蛋，或是將顏色十分相似的物品通通放在一起，這些都會提高挑戰的難度唷！





在關卡中，左右下角都有一個道具可以使用，「電燈泡」可幫助消除一組物品，「雪花」則可將時間凍結 10 秒