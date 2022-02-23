「Bookee」加上縮圖與關鍵字搜尋功能的網頁書籤瀏覽工具

在網路上找到一些想要保存的資訊時，大多都會選擇將網頁加入書籤，日後需要時就可以再次打開來看。不過瀏覽器書籤雖然有提供資料夾分類的功能，，

但當書籤累積到一定程度時，要查找還是會有些麻煩。

一位國外的網友 Oliver Nassar 就有深刻的體會，於是推出了「Bookee」這個瀏覽器擴充功能，專門要來解決查找網頁書籤的問題。它最主要的特色是可以用縮圖的方式來瀏覽書籤，並可透過組合鍵「Command + Shift + K」或「Ctrl + Shift + K」在任何的分頁中，隨時喚出書籤列表。

另外提供了關鍵字的搜尋功能，可快速從眾多的書籤當中，找到特定的網頁內容。如果書籤的內容是 YouTube 影片，還可直接在書籤當中播放影片唷！未來開發者還預訂要推出書籤共享與連結集合等更多功能哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Bookee 軟體版本：1.1.16 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：1.01MiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方式：

在下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」，再按下「新增擴充功能」即可完成安裝。





之後可點擊工具列上的「Bookee」圖示，或是按下組合鍵「Command + Shift + K」或「Ctrl + Shift + K」，就能快速叫出書籤列表。叫出書籤後，就可以在左側看到書籤分類列表，右側看到網頁的縮圖囉！





在上方可輸入關鍵字來快速查找相關的書籤。





在書籤上方點擊滑鼠右鍵，還可以展開更多的功能。可在新視窗開啟、使用無痕視窗開啟、編輯、分享或是刪除。





如果書籤的內容是 YouTube 影片，書籤中點擊就能直接播放影片內容。