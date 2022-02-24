PhotoShade 可用顏色篩選的相簿照片瀏覽工具

iPhone 的相簿有提供很多種的篩選分類條件，例如最基本的年、月、日分類，也可以建立不同的主題相簿，，

使用人物、地點、媒體類型或是更多不同類別來做篩選，都可以幫助使用者用特定的條件來找到需要的照片，不過這麼多的方式，獨獨就少了「顏色」對吧！

如果你希望可以用顏色來篩選照片，可以考慮透過「PhotoShade」這款 App 來達成。它使用方式非常簡單，只要在色條上移動選取想要的顏色，就可以立即列出相簿中所有包含該顏色的照片，例如移動到藍色，就可以找到跟天空或海有關的照片，綠色則會列出一大堆的草皮、植物等。當然，還是以你相簿裡有的照片為主。

在篩選時預設為尋找最符合的照片，也可以切換成尋找最近的照片，另外還可以設定只搜尋某個特定的相簿，不過這個就屬於付費功能了。找到照片後，就可以透過更多的分享功能將照片傳送出去或是做更多其它的編輯動作囉！有需要的朋友可參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：PhotoShade 軟體語言：英文 開發人員：Matthew Taylor 官方網站：https://photoshade.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PhotoShade」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次使用點擊「Get Started」後，再給予相簿的取用權限後，就可以進入使用。





在上方拖曳色條上的圓形選色器，就可以快速進行顏色的篩選。





點擊右上角的選單鈕可展開更多功能。其中「Album」可選擇篩選特定相簿（付費功能），「Select」則可以選取多張照片進行分享或移動到特定相簿。





在照片上長按可喚出分享按鈕，點入照片則可瀏覽大圖外，也可在右上角使用更多分享功能。