「RNG.FM」隨機 Podcast 播放器，多種篩選條件讓你用耳朵發現新大陸！

不知道你有沒有在聽 Podcast 的習慣呢？在許多的平台都可以收到聽到各種不同的節目，不過我個人主要是透過 iPhone 裡的 Podcast App 來收聽，雖然有各種的分類、精選節目、熱門節目等等可以參考，，

不過想要挖到一些對味的節目，還是很靠緣份的。

如果想要將收聽的領域再更擴張，也許你可以考慮來「RNG.FM」聽看看，它是一個隨機的 Podcast 網路播放器，提供超多的篩選條件，像是可以選擇只從受歡迎的前 100 或 1000 個頻道中選擇，或是用節目時長、上架時間來進行過濾。

網站中準備了數十種的類別，無論是喜歡音樂、社會話題、政治、時尚、商業、運動、宗教還是心靈、即興表演等，都可以透過複選的方式來設定唷！語言的部份也可以進行篩選，有中文、英語、法語、德語、日語、韓語等 23 個語言可選擇，用來練習外語聽力也相當不錯！

設定好需要的條件後，就可以按下播放鍵，網站就會隨機挑選一個節目讓你收聽，如果不喜歡的話，可隨時切換下一個，讓你可以有機會認識更多不同的 Podcast 頻道！

網頁畫面：

開啟網頁後，可先點擊下方左側的按鈕進入條件設定功能。





這邊就可以依自己的喜好來設定篩選條件，受歡迎程度、節目時長、上架時間、節目類型，還有語言，全部都可以複選。





回到首頁，點擊「▶」即可開始收聽。如果當前的節目不合胃口的話，可點擊下方右側的按鈕切換下一個。