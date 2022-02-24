「Ansal」超特別的黑白相簿，讓你從不同的角度欣賞照片！

「Ansal」是一款很特別的相簿 App，色彩進入到它的世界，就只會剩下不同程度的黑與白，，

用它來打開相簿，所有的照片就都會自動套上黑白濾鏡效果，透過它來瀏覽照片，將可以看到照片景物的不同樣貌。

與一般的照片編輯 App 不同，你可以單純用它來瀏覽照片，也可以直接分享黑白的照片，完全不需要經過任何的編輯操作，用法十分簡單！程式包含 7 種不同的黑白濾鏡效果，不過免費版本僅開放其中一款可使用，如果喜歡這樣風格化的瀏覽方式，就可以再考慮它的付費方案囉！

被廣泛認為是加拿大新聞攝影之父的 Ted Grant 曾說過一句話：「當你拍攝彩色人物時，你拍下的是他們的衣服。但當拍攝黑白照片時，拍下的則是他們的靈魂。」這句話很棒，也是「Ansal」開發者 Walid Ashik 喜愛的一句名言。如果你也想用不同的角度欣賞照片的話，不妨可以來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Ansal 軟體語言：英文 開發人員：Md Al Walid Ashik / invalidCo 官方網站：https://ansalapp.super.site/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 15.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用時，必須先給予相簿的讀取權限。接著就能以黑白的狀態來瀏覽相簿的所有照片。





點入相簿就可以看到所有的照片都套上了黑白濾鏡，再點入單張照片可看到下方還有其它的濾鏡效果可以選擇，不過除了預設的濾鏡，其餘都需付費才可使用。





點擊右上角的箭頭就可以進行分享，但在分享之前必須登入 Google 帳號或 Apple 帳號。





登入後再次點擊右上角的箭頭，就可以將黑白照片分享出去囉！